Les années peuvent passer et Nintendo continuera de nous laisser l’oeil carré. Ils faisaient partie des entreprises qui ont innové sur le marché, nous présentant des personnages attachants qui sont devenus des icônes de la culture populaire et des joueurs, tels que Mario, Luigi, Bowser et bien d’autres. Cependant, Au-delà des titres, ils ont cherché à pousser leurs idées plus loin, passant d’une console à la vraie vie.

Il s’avère que ce 3 septembre, la société japonaise de jeux vidéo a jeté la maison par la fenêtre dans un événement virtuel où avec beaucoup de surprises pour fêter 35 ans de Super Mario Bros., l’un des jeux les plus appréciés de toute la franchise. Parmi les nouvelles qu’ils nous ont données, nous avons les rééditions de classiques comme Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy, qui ont bien sûr excité les fans d’os rouge.

Vous pouvez également lire: ILS ONT SOUFFLÉ LE BARDA: C’EST TOUT NINTENDO ANNONCÉ POUR LE 35 ANNIVERSAIRE DE «SUPER MARIO BROS».

Mario Kart Live: Home Circuit arrive pour changer les courses

Mais au-delà de tous ces titres, l’une des choses qui a attiré notre attention était une merveille que beaucoup souhaiteront avoir. Il s’appelle Mario Kart Live: Circuit à domicile Et comme son nom l’indique, c’est un jeu de plus dans cette saga de courses que tant de joies et de courage nous ont fait passer avec Mario et les autres personnages de son univers, et bien qu’à l’écoute on penserait que ce serait un jeu vidéo de plus, la vérité est qu’elle révolutionnera complètement cette formule.

Comme vous vous en souviendrez, Nintendo a récemment travaillé avec LEGO, créant des ensembles qui combinent le meilleur des jouets avec la technologie que l’entreprise japonaise peut fournir. Ce 2020, ils nous ont apporté une collection spectaculaire où les blocs de construction populaires entrent dans le monde des jeux vidéo –Ils ont même créé un set épique inspiré de la légendaire NES.

Vous pouvez également lire: NOUS AVONS TESTÉ LEGO SUPER MARIO ET C’EST JUSTEMENT INCROYABLE!

Comment cela fonctionnera-t-il?

Mais cette fois, avec l’aide de Velan Studios, ils ont développé un autre projet tout aussi ambitieux, parce que le Mario Kart atteindra nos maisons, avec tout et des coquillages. Il s’avère que pour ce nouveau jeu, nous contrôlerons de vrais karts – Conduit par Mario ou Luigi selon le cas -, qui chevauchera notre salon et notre salle à manger, que nous pouvons contrôler via la Nintendo Switch ou la Switch Lite.

Ces chariots sont équipés de caméras qui se chargeront de marquer l’espace où nous nous trouvons et de tracer les itinéraires –Oui, nous pouvons assembler les pistes–, à l’aide d’arcs inclus dans chaque kitAinsi, les karts voyageront physiquement dans l’espace où nous construisons le circuit et le meilleur de tous est qu’ils réagiront à tout ce que vous faites dans le jeu; Comment la précipitation donnée dans le jeu, le freinage ou les coups avec un objet. Tout cela peut vous affecter quand il s’agit de courir.

Comme dirait le chaviza, «beaucoup de texte». Ici, nous laissons la bande-annonce pour que vous puissiez voir par vous-même:

Quand ce bijou arrive-t-il?

Avec chacune des coupes que vous gagnez, vous obtiendrez différents avantages, comme différents styles pour personnaliser les pistes et même les costumes pour Luigi et Mario. Sans doute, Nintendo ne nous donne aucune trêve lorsqu’il s’agit de nous présenter des produits innovants Et si quelque chose est devenu clair pour nous, c’est qu’ils continueront à chercher un moyen de rester l’une des entreprises leaders du marché.

Mario Kart Live: Home Circuit sera disponible le 16 octobre sur Nintendo Switch et coûtera 100 $ (quelque chose comme 2170 pesos), et comprend un chariot avec Mario ou Luigi. Si vous faites partie de ceux qui souhaitent désespérément le précommander avant de le gagner, vous pouvez commencer à le réserver en cliquant ICI.