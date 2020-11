Hyrule Warriors: Age of Cataclysm Il est désormais disponible sur Nintendo Switch, ce qui signifie que nous pouvons déjà savoir ce qui s’est passé 100 ans avant le début de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Cependant, ce n’est pas la première fois que Nintendo et Koei Tecmo collaborent à un spin-off de cette saga, puisque en 2014 le premier genre qui unissait Link et le genre musou a été lancé, et maintenant, dans une nouvelle interview réalisée Pour les médias IGN, Eiji Aonuma (Nintendo) et Yosuke Hayashi (Koei Tecmo) ont évoqué une nouvelle collaboration pour créer une saga indépendante.

Hyrule Warriors une saga indépendante? Tout dépendrait de la créativité de ses créateurs

Je pense que les bonnes circonstances pourraient se reproduire, mais nous ne pensons pas que cela deviendra une saga. Dans tous les cas, nous prendrions cette décision sur la base de mérites créatifs, comme nous l’avons fait à cette occasion.

Ainsi, Aonuma dit que le fait que ces jeux puissent devenir une saga indépendante dépend de nombreux facteurs, mais pour sa part, Hayashi, pense que tout dépend de la recherche d’une idée qui puisse rendre les fans heureux. De plus, ce ne sont pas les seuls mots qu’Aonuma en a dit:

En ce qui concerne ma réponse à la question précédente, nous recherchons toujours des projets créatifs de grande valeur, mais ceux-ci ne réussissent que lorsque plusieurs conditions différentes sont alignées. Par conséquent, je pense qu’il est difficile de contrôler la fréquence.

Par conséquent, il est plus que clair pour nous que, si nous voyons un autre Hyrule Warriors, ce sera le résultat de la créativité de ses ouvriers, mais aussi qu’il y a plusieurs conditions qui favorisent et justifient son existence. Et vous, avez-vous commencé à découvrir pourquoi le royaume d’Hyrule est tombé en disgrâce il y a 100 ans?

