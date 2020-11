Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Bien que le Mexique ait connu l’ombre de sa politique budgétaire, on savait qu’à un moment donné, une administration tenterait de régulariser la situation autant que possible. Au milieu de l’ère des services numériques, le gouvernement de notre pays, soutenu par les Chambres, a clairement indiqué que toute entreprise qui fournissait un service numérique qui n’était pas enregistré dans le système d’administration fiscale ne pouvait pas opérer dans le pays. Comme il est dit là-bas, il n’y a pas de tromperie sur l’avertissement et aujourd’hui, la première liste des entreprises qui se sont déjà conformées et il y a quelques jeux vidéo a été révélée.

Le ministère de l’Intérieur a publié aujourd’hui au Journal officiel de la Fédération la liste des entreprises sans domicile au Mexique, prestataires de services numériques, qui se sont déjà conformées à leur enregistrement auprès de la SAT, ce qui implique qu’elles régulariseront le paiement des taxes correspondantes, comme la TVA conformément aux réformes de la loi fiscale mises en œuvre cette année. Comme indiqué dans la liste, Microsoft a été l’une des premières entreprises à s’enregistrer, le 2 juin de cette année. À son tour, Nintendo of America a fait de même le 5 octobre, tandis que Riot Games, responsable de League of Legends, a procédé à son enregistrement auprès de la SAT le 2 septembre.

Qu’est ce que ça signifie? Eh bien, il y aura une certitude totale que toute opération lucrative liée aux opérations de ces entreprises et de leurs services dans notre pays est dans les limites des lois fiscales et qu’elles respectent le paiement des impôts. Bien sûr, c’est un sujet de débat si au final la TVA est facturée à l’acheteur ou à l’abonné, dans certains cas, mais au-delà de la polémique, il faut tenir compte du fait que le paiement des taxes est en cours et que les entreprises liées aux jeux vidéo décrites ci-dessus, respectent les lois de notre pays.

Restez informé, dans LEVEL UP.

La source