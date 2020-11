Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Nous vous avons récemment informé de l’annulation d’un tournoi Super Smash Bros.par Nintendo. La grande maison n’a pas pu être réalisée car la société a empêché une compétition Super Smash Bros. Melee, où des mods devaient être utilisés pour permettre des matchs en ligne dans le jeu GameCube.

Les fans de la franchise sont bouleversés et ont fait une campagne sur les réseaux sociaux pour exiger plus de soutien de Nintendo et une explication de l’annulation de la compétition. L’entreprise a écouté ses adeptes et a clarifié la situation dans un communiqué.

Nintendo n’a pas autorisé le tournoi Smash Bros.pour cette raison

Polygon a contacté Nintendo pour obtenir plus d’informations à ce sujet. L’entreprise a profité de l’occasion pour remercier la communauté pour tout son «amour et son dévouement» envers la franchise.

Il a également précisé qu’au fil des mois, il a organisé plusieurs tournois Super Smash Bros., en ligne et hors ligne. Nintendo a déclaré qu’il continuerait à soutenir les compétitions des différents jeux de la série.

Cependant, Nintendo a déclaré que The Big House ne respectait pas ses règles et a donc dû annuler l’événement. La raison? La société a expliqué qu’en effet tout était dû aux mods et à l’utilisation illégale de copies de leurs jeux.

“Malheureusement, le prochain tournoi Big House a annoncé son intention d’organiser un tournoi en ligne pour Super Smash Bros. Melee, qui nécessite l’utilisation de versions copiées illégalement du jeu avec un mod appelé Slippi”, a déclaré la société.

Nintendo a précisé qu’elle avait d’abord contacté les organisateurs de l’événement pour leur demander de ne pas avoir lieu. Cependant, il n’y a pas eu de réponse, de sorte que l’entreprise a été obligée d’envoyer un avis de cessation et de désistement.

«Ils ont refusé, ne laissant à Nintendo d’autre choix que d’intervenir pour protéger leur propriété intellectuelle et leurs marques. Nintendo ne peut pas tolérer ni autoriser le piratage de sa propriété intellectuelle », a conclu la société.

