Nintendo faire face à demande en Europe pour le thème “Joy-ConDrift” sur la Nintendo Switch. Le BEUC, un groupe d’organisations de consommateurs, a déposé une plainte auprès de la Commission européenne pour obsolescence programmée.

Le BEUC mentionne avoir reçu plus de 25 000 plaintes de consommateurs dans toute l’Europe qui sont victimes de Dérive Joy-Con. Bien que l’échec ait été massivement signalé à la mi-2019, certaines personnes en avaient souffert pendant un an auparavant.

Le Joy-Con Drift est un problème où la Nintendo Switch “pense” que quelqu’un bouge le joystick, alors qu’en réalité personne ne le touche. Bien que ce ne soit pas un échec qui affecte tous les contrôles, un pourcentage élevé en est victime et devra tôt ou tard être remplacé.

À ce jour, la seule solution est de demander l’assistance de Nintendo pour obtenir une réparation. Selon le BEUC, dans 88% des cas signalés par les consommateurs, le Joy-Con est tombé en panne pendant les deux premières années utile.

Nintendo a omis des informations clés à ses consommateurs

Le regroupement garantit que il y a eu des omissions trompeuses d’informations clés basé sur la directive de l’UE sur les pratiques commerciales déloyales.

“Le BEUC et ses membres appellent à une enquête au niveau européen sur le problème et à contraindre Nintendo à remédier d’urgence aux pannes prématurées des produits. D’ici là, les contrôleurs de jeu défectueux doivent être réparés gratuitement et les consommateurs doivent être correctement informés des durée de conservation de ce produit. ”

Dans une lettre envoyée à l’UE, le BEUC indique qu’au début de 2020, il a commandé une analyse technique pour découvrir l’origine du problème. Le groupe a constaté que l’échec était dû à usure prématurée des circuits imprimés et encore défaut d’étanchéité faisant pénétrer de la poussière à l’intérieur du joystick.

La lettre indique que, bien que Nintendo apporté des modifications à la conception des commandes, n’a pas résolu le problème sous-jacent provoquant la dérive Joy-Con.

Le Joy-Con Drift est la preuve que le fabricant japonais n’a pas agi en temps opportun pour résoudre l’échec

Monique Goyens, directrice du BEUC, a déclaré que Nintendo doit trouver des solutions adaptées pour les milliers de consommateurs concernés. “Il est temps pour les entreprises d’arrêter de commercialiser des produits qui se cassent trop tôt”, a-t-il déclaré.

Nintendo n’est pas étranger au problème de la Nintendo Switch, bien que le la stratégie de communication et d’atténuation est discutable. En juin 2020, Shuntaro Furukawa – président de Nintendo – a admis publiquement l’existence du Joy-Con Drift et s’est excusé auprès des consommateurs.

La société a promis d’offrir un garantie de deux ans et réparations gratuites des commandes défectueuses. La réponse est arrivée un an en retard depuis que le problème a été rendu public dans tous les médias et alors que des milliers de personnes avaient déjà dépensé pour acheter un nouveau Joy-Con.

