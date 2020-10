Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 29/10/2020 17h30

Le mois dernier, et dans le cadre du numéro anniversaire 35 Super Mario, Nintendo a révélé de nombreuses nouvelles liées au plombier le plus célèbre du monde, y compris Super Mario 3D World + Bowser Fury, une version remasterisée du classique de Wii. En l’honneur de Journée nationale du chat, la Grand N a publié un nouvel aperçu de ce titre attendu et ici nous le partageons avec vous.

«Bonne journée nationale du chat! Pour fêter ça, nous avons demandé à notre conteur professionnel “miaulements” de vous faire savoir que Mario et ses amis sont ravis de sauter comme des chats une fois que Super Mario 3D World + Bowser Fury arrivera sur Switch le 12 février. “

Miaou, miaou miaou miaou! * Traduction *

Joyeux #NationalCatDay! Pour fêter ça, nous avons demandé à un narrateur professionnel «miaou» de vous faire savoir que Mario et ses amis sont ravis de bondir comme des chats lorsque # SuperMario3DWorld + Bowser’s Fury arrive sur #NintendoSwitch 2/12! Https: //t.co/VgTASqLGp6 pic. twitter.com/EXsfq8A8P9 – Nintendo of America (@NintendoAmerica) 29 octobre 2020

La vidéo en question nous donne un meilleur aperçu des compétences de chat que nous aurons à notre disposition dans le jeu. Cette version remasterisée comprendra une extension appelée La fureur de Bowser, et bien que Nintendo n’a pas encore donné plus de détails à ce sujet, on pense qu’ils pourraient être de nouveaux niveaux.

Super Mario 3D World + Bowser Fury arrivera à Allumez le 12 février 2021.

La source: Nintendo

