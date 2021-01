Quand on parle de consoles, on a toujours l’idée que c’est pour jouer à nos jeux vidéo préférés, et oui, ça l’est. Cependant, depuis plusieurs générations de consoles, elles sont devenues un “centre multimédia” dans lequel elles ne sont pas seulement utilisées pour les jeux, mais aussi pour d’autres activités de routine comme surfer sur Internet, regarder des films, des vidéos, écouter de la musique ou même parler. avec des amis. Cela a été possible grâce à des applications telles que YouTube, Spotify, Wii U chat (je ne sais pas si un utilisateur l’a déjà utilisé) ou Netflix.

Netflix dit au revoir à Wii U et 3DS

L’une des plates-formes vidéo les plus utilisées et les plus populaires dans le monde est Netflix. Bien que cette plateforme ne soit pas disponible sur Nintendo Switch (je ne sais pas ce qu’ils attendent de l’inclure après presque quatre ans de vie de la console hybride), elle l’est sur Wii U et Nintendo 3DS … ou bien, ça l’était. Et c’est ça du passé 31 décembre 2020, l’application de Netflix n’est plus disponible dans l’eShop pour Wii U ou Nintendo 3DS, les nouveaux utilisateurs ne pourront donc pas le télécharger. Et nous savons déjà comment se déroule l’histoire, s’ils suppriment une application, leur service sera annulé à un moment donné. Et ce moment viendra 30 juin 2021, jour où le service Netflix sera interrompu pour toujours et nous ne pourrons plus regarder nos séries préférées sur nos consoles.

La vérité est qu’il est dommage de voir comment les services se ferment, quelle que soit la plateforme. Nous ne savons pas si cette fermeture conduira la Nintendo Switch à enfin avoir son application Netflix tant attendue, même si vu le pas que nous faisons, j’en doute fortement.

