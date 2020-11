La PlayStation 5 de Sony et les Xbox Series X et Series S de Microsoft sont en vente ces semaines appelées à être le cadeau star d’un Noël atypique. Autrefois l’industrie du divertissement la plus rentable au monde, les jeux vidéo sont désormais le passe-temps favori d’un monde en crise. Les nuits dans les bars, cinémas et restaurants se sont transformées en soirées Netflix et en jeux sur console.

Des titres comme Valorant, Fall Guys ou Among Us de Riot Games ont insufflé de l’air frais dans le monde des jeux vidéo au meilleur moment possible, au moment le plus nécessaire. Mais sans aucun doute, le titre le plus notable pendant l’emprisonnement a été Animal Crossing: New Horizons de Nintendo. Un jeu qui tente de vivre ensemble, de s’aventurer, de revivre la vie sans limites ni peur; même s’il incarnait un personnage virtuel dans un monde où la dure réalité qui nous étouffait à cette époque se dissipait à chaque match.

Des amis qui ne pouvaient pas se rendre visite, des couples qui se retrouvaient avec des baisers à donner et des familles en attente de réunions ont trouvé dans ces îles virtuelles un moyen de pouvoir faire ce qu’elles voulaient et n’étaient plus autorisées. Animal Crossing de Switch est devenu un moyen de connexion, pas de déconnexion. Le jeu a rétabli les liens que la pandémie les a rompus.

En grande partie grâce au succès du titre, Nintendo a amélioré ses estimations pour l’exercice se terminant en mars, et prévoit désormais de vendre 24 millions de consoles Switch, 5 millions de plus que prévu.

Revenu comparable à l’âge d’or de la Wii et de la DS

La société japonaise prévoit désormais d’augmenter son bénéfice d’exploitation à 4,3 milliards de dollars, 50% de plus que prévu, et ses revenus à 13 549 millions de dollars par rapport aux 11 612 millions de dollars estimés pour l’année. Au cours du dernier trimestre fiscal, Nintendo a doublé ses bénéfices par rapport à la même période de l’année précédente, dépassant 2 816 millions de dollars.

La nouvelle prévision est prudent en raison de l’immense demande dont bénéficie l’industrie du jeu maintenant que les options dont disposent les consommateurs pour s’amuser sont de plus en plus limitées. Shuntaro Furukawa, président de Nintendo, a déclaré à l’assemblée générale que cette brusque augmentation des ventes depuis le début de la pandémie pourrait être temporaire. Mais cela a été un trimestre historique pour la société, dont les revenus sont égaux à ceux obtenus à la même période en 2008, lorsque les consoles Wii et DS étaient les produits les plus recherchés dans l’industrie du divertissement.

Ont été vendu 68,3 millions d’unités de commutation à ce jour, et Nintendo a déjà résolu les problèmes que la console pose sur les lignes de production depuis son lancement. Avec un flux constant de matériel distribué dans les points de vente au détail et des titres exclusifs comme Animal Crossing: New Horizons, dont plus de 26 millions d’unités ont déjà été vendues, l’avenir proche de Nintendo ne pourrait pas paraître plus brillant.

Pourquoi le succès de Nintendo n’est ni occasionnel ni temporaire

Image: Polygone

Malgré la prudence manifestée par Furukawa dans ses estimations et commentaires faits lors de l’assemblée générale, il est clair qu’au-delà de la situation propice que la crise du COVID-19 a créée pour l’activité de l’entreprise, la stratégie de nintendo fonctionne.

C’est la première fois que l’entreprise réalise ce dont elle avait besoin: se concurrencer sans dépendre des cycles de renouvellement de ses concurrents immédiats ni tenter de se concurrencer en offrant ce qu’ils proposent; parce que Sony et Microsoft le font mieux. Le Switch est l’aboutissement d’une idée et d’une stratégie qui ont commencé à l’ère de la Wii et de la DS: offrir quelque chose d’unique grâce à la combinaison de matériel et de logiciels qui ne pose pas de fardeau, comme le faisait la Wii U, pour ses propriétés intellectuelles bien connues.

Le catalogue Switch est vaste, de grande qualité et contient de nombreux titres d’autres études qui l’enrichissent encore plus. La programmation pour la console Nintendo n’est plus compliquée ni une décision commerciale désastreuse. De plus, l’idée de fusionner les offres d’ordinateurs portables et de bureau a été un succès, et le matériel ajoute finalement, au lieu de soustraire. Par conséquent, en plus d’avoir les exclusivités qui ont toujours été la raison principale des fans lorsqu’il s’agit d’acquérir une console Nintendo, le succès de la société japonaise au cours du premier semestre de l’exercice se poursuivra malgré la sortie. pour la PlayStation 5 et la Xbox Series X et Series S.

Regard vers 2021

La guerre entre PlayStation et Xbox sera le principal protagoniste de la campagne de Noël, mais les grandes difficultés que les consommateurs auront à les acquérir, en raison des limitations de stock et des problèmes de distribution causés par la pandémie, va entraver le décollage de la nouvelle génération alors que Nintendo consolide son offre: une console polyvalente et moins chère avec un large catalogue de jeux vidéo qui ont atténué les moments morts enfermés dans leurs maisons pour des millions de consommateurs.

D’ici 2021, Nintendo prévoit de lancer une nouvelle version plus puissante de Switch avec sortie vidéo 4K aux côtés de plusieurs titres de haut calibre de Nintendo lui-même et d’autres studios, selon Bloomberg. Cela expliquerait la liste pas si longue des nouveautés cette année pour pouvoir répondre à l’offre de Sony et Microsoft. Même ainsi, sur la base des derniers résultats trimestriels et de l’augmentation des ventes, il semble que Nintendo n’aura pas besoin d’un as dans sa manche pour dépasser les 102 millions de consoles Wii vendues.

Le bon moment de Switch, avec la grande opportunité que la société a d’augmenter ses revenus des ventes et services numériques, ce que Sony réalise avec beaucoup de succès et que Nintendo n’exploite pas encore au maximum, et sa croissance rapide en Chine combler le fossé avec PlayStation nous invite à penser que le succès de l’étude japonaise ne sera pas temporaire.