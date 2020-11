Nintendo n’autorisera pas les messages politiques dans Animal Crossing: New Horizons

Animal Crossing: New Horizons a été l’un des titres les plus vendus pour Nintendo en 2020. Le best-seller de Switch a provoqué une fureur parmi les fidèles fans de la saga et a également été le cadre idéal pour que les politiciens fassent campagne politique et se rapprocher du monde des jeunes. C’est pourquoi l’entreprise a agi en la matière et a publié une série de règles pour le jeu vidéo qu’ils ne permettront pas aux entreprises et aux organisations d’introduire la politique dans le jeu vidéo.

Pas de campagnes politiques sur l’île

Cela intervient des semaines après l’élection du nouveau président américain, Joe Biden, qui avait sa propre île de campagne dans le jeu vidéo. L’entreprise japonaise a maintenant publié un guide de conduite sur son site Web mettant en garde contre l’utilisation de messages politiques dans Animal Crossing: New Horizons et a exprimé ce qui suit:

«Nous apprécions vraiment que tant de gens dans le monde s’amusent avec Animal Crossing: New Horizons (le jeu) pour Nintendo Switch. Merci pour votre soutien et pour nous aider à bâtir une merveilleuse communauté. Bien que nos services et produits soient généralement réservés à un usage personnel, nous comprenons qu’il peut y avoir des situations dans lesquelles des entreprises et des organisations souhaiteraient utiliser le jeu dans le cadre de leurs activités.

La société japonaise affirme avoir publié ce guide pour “préserver l’expérience” de millions de joueurs qui aiment le titre et ne les remplissent pas d’idées ou de messages politiques pour favoriser le nouveau président des États-Unis.

Que se passe-t-il si vous ne suivez pas les règles?

Comme indiqué dans le guide de conduite de Nintendo, la société ne souhaite pas que l’activité des joueurs se concentre sur la sphère politique ou avec des messages, une image et une influence sur les autres joueurs du jeu social:

“Si nous constatons que votre activité ne suit pas ces règles ou est préjudiciable ou a une mauvaise influence sur notre communauté, nous pouvons vous demander d’arrêter cette activité ou l’utilisation de notre contenu.”

Nintendo est clair en maintenant que tous les contenus qui apparaissent sur les îles doit suivre une lignée familiale qui respecte le fait qu’Animal Crossing: New Horizons est un titre pour tous les âges. Le contenu discriminatoire et les tentatives de gagner de l’argent à partir d’un tel contenu ne seront pas tolérés.

▪ Date de sortie: 20/03/2020