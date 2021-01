Nintendo perd l'un de ses vétérans, le père de Tingle et designer chez Star Fox et F-Zero

Takaya Imamura travaille dans les bureaux de Nintendo depuis plus de 30 ans.

Takaya Imamura devant les bureaux de Nintendo à Kyoto.

Sans entrer dans beaucoup de détails, l’un des vétérans de Nintendo a dit au revoir à la société japonaise après plus de 30 ans dédié à la création de certains de leurs personnages et mondes les plus reconnaissables. Il s’agit de Takaya imamura, sûrement inconnu du grand public, mais avec une belle production dans les bureaux de Kyoto, car parmi ses créations le bizarre Picotement de la saga The Legend of Zelda.

Je suis triste de penser que je ne reviendrai plus ici Takaya Imamura«Aujourd’hui est mon dernier jour de travail», a écrit Imamura dans son message d’adieu, accompagné d’une photo du créateur devant les bureaux de Nintendo à Kyoto. “J’ai pris un selfie avec le bâtiment vide. Je suis triste de penser que je ne reviendrai plus ici … J’enlève mon chapeau depuis 32 ans de dur labeur!”, Ajoute le Japonais.

Takaya Imamura a commencé à travailler chez Nintendo en 1988, en tant que graphiste sur les légendaires F-Zero et Star Fox de Super Nintendo. De plus, le créateur japonais est responsable de la conception des personnages aussi renommés que Capitaine Falcon ou Fox McCloud. Au fil du temps, il a pris ses responsabilités, devenant finalement le directeur artistique de Star Fox 64, le concepteur en chef de F-Zero X et le directeur artistique du célèbre The Legend of Zelda: Majora’s Mask.

Il était le directeur artistique de Zelda: Majora’s Mask et le concepteur de Captain Falco et Fox McCLoud.Comme nous l’avons dit, Imamura a conçu l’un des personnages les plus originaux de Nintendo, le particulier Tingle, et plus récemment, il a été directeur de jeux comme Steel Diver ou Tank Troopers sur 3DS, ainsi que de superviser la conception d’autres jeux F. Zero et Star Fox. Le créateur n’a pas précisé les raisons de son départ de Nintendo, ni Plans futurs plus immédiate.

F-Zero et autres sagas oubliées de Nintendo

Étant donné que Takaya Imamura a joué un rôle important dans de grands noms de Nintendo comme F-Zero, il ne fait jamais de mal de parler de ces séries qui ont laissé leur marque dans le passé et dont, malheureusement pour leurs fans, on sait peu de choses aujourd’hui. Et F-Zero est l’un des exemples les plus célèbres, car il n’y a pas quelques joueurs qui ont montré à plusieurs reprises leur désir de voir cette série de course futuriste, dont le jeu GameCube est considéré comme l’un des meilleurs de l’histoire du genre. Sega lui-même a souligné à l’époque qu’ils dépassaient les attentes de Nintendo avec le F-Zero GX.

Il existe d’autres titres comme Ténèbres éternelles Ils piquent également l’intérêt des fans, mais à ce jour, ceux de Kyoto n’ont montré aucun intérêt à récupérer ces marques. Ici, à 3DJuegos, nous dédions un spécial pour parler des sagas oubliées de Nintendo que nous aimerions revoir, avec des noms comme Golden Sun ou Advance Wars entre elles.

