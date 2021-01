Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Nintendo C’est sans aucun doute l’une des plus grandes entreprises en termes de développement de jeux vidéo et elle veut maintenant être encore plus grande avec l’achat de Jeux de niveau suivant, l’étude canadienne derrière le développement de Super Mario Strikers et Luigi’s Mansion 2 et 3.

Nous ne savons pas encore combien d’argent Big N a payé pour cette transaction, mais elle ne sera effective qu’en mars. L’étude de 50 travailleurs et fondée en 2002 travaillait déjà exclusivement pour Nintendo depuis quelque temps, bien que maintenant il puisse renforcer encore le catalogue des Japonais avec de succulentes injections d’argent.

Ces derniers temps, les 3 plus grandes sociétés de jeux vidéo ont acheté de nombreux studios considérés comme des «alliés» et presque exclusifs. C’était le cas de Sony avec Insomniac Games, Microsoft avec Bethesda et maintenant Nintendo avec Next Level Games.

Ce sera que dans un proche avenir, nous pourrons voir une nouvelle tranche de Super Mario Strikers ou Luigi’s Mansion, même si ce dernier avait déjà un jeu pour Switch en 2019. Jeux de niveau suivant aussi développé Punch-Out !! pour la Nintendo Wii et le Metroid Prime: Force de la Fédération pour Nintendo 3DS.

