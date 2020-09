Jeu et regarder Il s’agit de la nouvelle miniconsole de Nintendo, une nouvelle invention de la firme japonaise pour gagner de l’argent sans à peine chauffer la tête, profitant du désir de collectionneur de certains. Il fait partie des lancements avec lesquels célébrer le 25e anniversaire de Super Mario et, en tant que tels, les jeux de plombier sont ce qui donnera vie à l’appareil. Mais pas trop non plus, au fait.

Comme nous vous l’avons déjà dit, Game & Watch s’inspire des premières consoles portables lancées par Nintendo dans les années 80 et propose trois jeux: Super Mario Bros., Super Mario Bros .: Les niveaux perdus et Balle en version Super Mario, en plus d’une fonction horloge avec laquelle voir l’heure également dans le style de Super Mario, ornée d’une trentaine des scènes les plus populaires de la franchise.

Game & Watch: caractéristiques et prix

En récapitulant, on connaissait le type d’appareil qui est Game & Watch, les jeux qu’il inclura et jusqu’à la date de sortie: le prochain 13 novembre. De plus, il s’agira d’une édition limitée qui, au départ, devrait être bientôt épuisée. Le prix et le reste des fonctionnalités n’avaient pas encore été annoncés, ce que Nintendo a révélé dans sa dernière vidéo.

Ainsi, Game & Watch coûtera un montant non négligeable de 49,99 $s aux États-Unis, 59,99 euros dans l’Union européenne. Pas mal pour un morceau de plastique prédestiné à soulever de la poussière dans un tiroir ou une étagère une semaine après sa sortie, sachant également que les deux titres d’intérêt qu’il comprend sont déjà disponibles dans le cadre de Super Mario All-Stars sur Nintendo Switch Online.

Quant à l’appareil lui-même, Game & Watch elle est toute petite et il est composé de l’écran LCD, de la traverse et des deux boutons d’action, de trois boutons supplémentaires pour choisir le jeu à jouer et accéder à la fonction horloge et d’une entrée USB-C, câble inclus, à travers lequel recharger le batterie, dont l’autonomie n’a pas été précisée. Et c’est essentiellement tout ce qu’il offre.

Vous pouvez voir tous les détails de Game & Watch dans la vidéo suivante.