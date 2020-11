Elle avait l’air petite et mignonne dans les vidéos et les photos, mais je suis sûr que je ne suis pas le seul qui, quand il a ouvert son Game & Watch: Super Mario Bros. l’a trouvé encore plus joli. Ce nouveau Game & Watch lancé pour commémorer le 35e anniversaire du plombier Big N a l’original Super Mario Bros., sa suite et une version du jeu Ball comme éléments principaux lors de la lecture, mais a également une fonction l’horloge. Mais il y a plus de choses à gratter. Nintendo, conscient qu’il s’agit toujours d’un jouet, a rempli ce nouveau gadget de plusieurs œufs de Pâques à découvrir par les fans.

Nintendo parle de certains des secrets de Game & Watch: Super Mario Bros.

Tout indique que Nintendo va révéler ces petites surprises petit à petit sur ses réseaux sociaux. Pour le moment, le compte Twitter officiel du Great N en a partagé six que nous allons vous raconter ci-dessous:

En terminant Super Mario Bros. nous pouvons choisir le mode “difficile” où les ennemis que nous rencontrons changeront. Ce mode n’était disponible que jusqu’à ce que vous éteigniez la console dans le titre d’origine. Si nous maintenons le bouton A enfoncé lors du démarrage de Super Mario Bros.ou Super Mario Bros.: The Lost Level, nous aurons des vies infinies. Il n’y a plus d’excuses pour ne sauter aucun des jeux! Et en parlant de maintenir le bouton A enfoncé, si vous le maintenez enfoncé pendant plus de cinq secondes sur l’écran d’accueil du jeu “Ball”, Luigi jonglera avec les balles. A 07h00 du matin et de nuit, un Mole Monty sort du sol et traverse l’écran. À 1h11 et midi, trois Bloopers flottants se faufilent. A 5 h 55 du matin et l’après-midi, les blocs de pierre sont transformés en pièces de monnaie.

Il reste encore beaucoup de secrets de ce nouveau Game & Watch: Super Mario Bros. à découvrir, notamment la fonction horloge, qui cache 35 secrets dont nous en connaissons déjà trois. Quelqu’un sait-il déjà comment accéder à la chanson pour apprendre à dessiner Super Mario? Dites-nous les secrets que vous avez découverts.

