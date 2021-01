Achetez la station d’accueil Nintendo Switch séparément cela a toujours été une option que le Big N voulait offrir à ses consommateurs, mais ne l’avait jamais rendue facile. Les utilisateurs qui voulaient avoir plusieurs de ces bases pour charger et connecter la console à la télévision ont vu et voulaient l’obtenir via les canaux officiels, et le problème n’a fait qu’empirer l’année dernière, quand il semblait que Nintendo allait les retirer. Du marché. Maintenant, non seulement ils n’ont pas été retirés, mais Ils ont revendu les Switch Docks séparément.

La boutique officielle Nintendo récupère le stock du Switch Dock

Quiconque accède à la boutique officielle Nintendo peut le voir par lui-même. L’entreprise l’a inclus dans son catalogue, mais avec un léger inconvénient. Ils vendent uniquement l’appareil sur lequel la console est branchée. Ni le cordon d’alimentation ni le câble HDMI, sont inclus dans ce pack. On pourrait dire que c’est l’option la moins chère qu’ils proposent actuellement, car son prix est de 59,99 $ lorsqueAuparavant, le dock et le pack de câbles coûtaient près de 80 $.

Savoir plus: Nintendo Switch a un nouveau dock inspiré de la Nintendo 64

Quelque chose d’intéressant étant donné que, récemment, ils ont trouvé Références dans le firmware du commutateur qui parlait d’un nouveau Dock possible avec une connexion 4K. Est-ce que Nintendo essaie d’offrir des pièces de rechange pour la maison ou de s’en débarrasser unités restantes avant d’apporter la monnaie? Le lancement de Switch Pro fait l’objet de rumeurs depuis longtemps pour cette 2021, même si pour le moment il n’y a rien d’officiel. Seules les rumeurs qui tentent de bien définir ses caractéristiques, parmi lesquelles la possibilité d’afficher des images 4K est déjà prise pour acquise.