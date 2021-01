Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 13/01/2021 17h59

Cette semaine, Nintendo a révélé de nombreux nouveaux détails sur Mario 3D World + Bowser Fury, l’un des jeux les plus attendus pour frapper le Commutateur en un peu moins d’un mois. Inutile de dire que la nouvelle extension semble extrêmement amusante et pour ceux qui recherchent quelque chose en plus, la société japonaise lancera également deux nouveaux amiibo le même jour.

“Les toutes nouvelles figurines amiibo Cat Mario et Cat Peach seront publiées le 12 février, les deux incluront des améliorations dans Super Mario 3D World + Bowser’s Fury.”

Les toutes nouvelles figurines Cat Mario et Cat Peach #amiibo sortiront également le 2/12, apportant toutes deux des améliorations dans le jeu à # SuperMario3DWorld + #BowsersFury! pic.twitter.com/gBRfclYazr – Nintendo of America (@NintendoAmerica) 13 janvier 2021

Contrairement aux autres amiibo, ils seront texturés pour ressembler à de la fourrure de chat. Quant aux fonctions, il dit Nintendo, Cat Mario permettra au joueur de se transformer en un Mario chat blanc invincible, tandis que Chat pêche fera apparaître des pouvoirs dans les niveaux au hasard. Les deux amiibo seront disponibles le 12 février, avec Super Mario 3D World + Bowser Fury.

La source: Nintendo

