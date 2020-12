C’est drôle de se demander ce qui se serait passé si Animal Crossing: New Horizons n’aurait pas été retardé jusqu’en mars 2020Quand, pour beaucoup d’entre nous, le confinement a commencé et cette étrange situation à laquelle nous nous sommes déjà habitués avec la pandémie. Grâce à ce temps supplémentaire que nous avons eu dans nos vies, nous avons pu plonger dans notre île, tuer notre temps libre, et même échapper à la situation, faisant évoluer petit à petit notre île paradisiaque. Bien sûr, vous pouvez tenir pour acquis que cela aurait été un jeu vidéo réussi, mais le temps passé par les joueurs du monde entier aurait été bien moindre.

Pour Nintendo, et ce n’est pas quelque chose qu’ils n’ont pas dit auparavant, c’était vraiment une surprise, quelque chose qu’ils n’attendaient pas de l’un de leurs jeux vidéo les plus attendus depuis des années. Le président de la filiale américaine a récemment été interviewé par le média Polygon, où il a reconnu que la situation a conduit au résultat, mais aussi le monde créé par les responsables du jeu vidéo, ou la manière dont des personnes extérieures à ce monde ont pu s’y plonger.

Pour ce qu’elle a été, cela a fini par être une très bonne année. Je veux dire, et je suis sûr que cela vous inclut également, car je ne pense pas que quiconque s’attendait à ce qui s’est passé avec Animal Crossing: New Horizons, qui était et est toujours un phénomène. Jusqu’où vos attentes sont allées avec Animal Crossing? Doug Bowser: La façon la plus simple de le dire est de dire qu’il a dépassé les attentes. Je ne sais pas si nous nous attendions à ce qu’il devienne le point de contact culturel qu’il est devenu à travers la planète. Nous avons été ravis de voir comment cela redéfinissait la façon dont les gens pensaient aux jeux vidéo et comment ils les incorporaient dans leur vie. Nous avons vu des gens célébrer des diplômes, des anniversaires, des mariages, même virtuellement dans le jeu lui-même. Et cela nous a fait plaisir de voir que nous avons pu offrir un peu de répit à une époque plutôt chaotique pour des personnes remplies de moments difficiles. C’était donc le résultat de beaucoup de choses. Le premier, les développeurs, qui ont fait un travail formidable en créant un univers, un environnement et des personnages formidables, ce qui était très intéressant. Mais ensuite, bien sûr, le moment de sa sortie a permis à un certain nombre de personnes qui n’avaient même pas joué aux jeux vidéo de se lancer et de comprendre Animal Crossing, et au-delà. ”

Mais ce qui inquiète le plus les joueurs réguliers, ce n’est rien d’autre que comment tout cela va évoluer. Les jeux précédents de la série avaient leur calendrier prévu, et «le plaisir» était de jouer à sa guise, de décorer sa maison, de parler à ses voisins, de vivre une vie tranquille avec quelques surprises en cours de route, tandis que New Horizons est devenu, grâce à la toile vierge que représente notre île, un monstre insatiable qui demande de plus en plus de contenu pour continuer à faire de nouvelles choses, laissant le gameplay classique, toujours là, presque obsolète.

Nintendo doit être très conscient de cela, ainsi que Je devrais savoir que l’île est devenue il y a longtemps trop petite pour beaucoup, ou que d’autres ont besoin que le jeu soit plus convivial lorsqu’ils répètent certaines activités habituelles, ils doivent donc étudier comment gérer ce jeu vidéo de manière à ce qu’il dure dans le temps. Selon Bowser, le contenu créé par l’utilisateur est la base qui permet aux gens de jouer, mais il n’a pas approfondi la question sur ses projets lors de la mise à jour d’Animal Crossing: New Horizons.

En regardant en arrière sur Animal Crossing: New Leaf, dans la façon dont ce jeu a été soutenu à long terme. Il avait son calendrier annuel. Et puis, fondamentalement, cela a continué sur le même calendrier pendant plusieurs années. Puis plus tard, une mise à jour de contenu très importante est arrivée. Compte tenu du succès immédiat d’Animal Crossing: New Horizons, prévoyez-vous de suivre une cadence (un rythme régulier) similaire à celle de New Leaf ou pensez-vous que c’est plus dans la veine du jeu mobile Animal Crossing? évolution constante. Jusqu’à présent, vous avez publié une mise à jour assez importante sur New Horizons environ tous les trimestres. Cela va-t-il continuer au-delà de cette première année? Ou quels sont vos projets à cet égard? Voir également Doug Bowser: Oui, je vois deux possibilités potentielles ici, l’une est celle que vous avez mentionnée, qui a été la planification des mises à jour par notre développeur. Cela peut se produire selon les saisons, également par événements, et peut inclure des fonctionnalités d’amélioration du gameplay. Et cela continuera d’être le cas à mesure que nous avancerons. Cependant, je pense que ce qui rend Animal Crossing: New Horizons très unique et différent, c’est le contenu créé par l’utilisateur, et la façon dont les gens ont la possibilité de s’appuyer sur ce contenu pour le rendre disponible et le partager avec leurs amis. Et c’est quelque chose qui ne se produit dans aucune cadence. C’est quelque chose de continu, en changement constant qui évolue pour que les gens visitent les îles des autres et profitent de ce contenu généré par les utilisateurs, pour l’emmener sur leurs îles et le partager. C’est donc un autre aspect qui renforce l’engagement [de los jugadores] au fil du temps avec Animal Crossing. ”

Comme nous l’avons dit, le contenu créé par les utilisateurs est selon Nintendo ce qui fait que les joueurs de New Horizons continuent à jouer. Ce qui se passe également, c’est qu’il n’y a pas quelques joueurs qui sont paralysés lorsqu’ils reçoivent tout le mobilier pour une saison, ce qui se produit le plus tôt possible, et ils ne savent plus quoi faire de leur île, ou parce que beaucoup l’ont changé. Parfois, ils ne savent plus quoi faire, ou ils peuvent même avoir atteint un point où ils aiment la façon dont cela s’est avéré, et ils ne veulent plus faire de variations. Et est-ce que Animal Crossing: New Horizons est une toile vierge avec beaucoup à dessiner, mais peu d’espace pour dessiner. Cela devrait être l’une des principales priorités de l’entreprise, si elle souhaite que cela devienne un jeu vidéo joué par des millions de personnes au fil des ans.

