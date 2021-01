La somme des ventes de PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X et S ne dépasse pas celles de la machine Nintendo.

La neuvième génération console est avec nous depuis quelques semaines et de nombreux joueurs cherchent toujours où en acheter une, en particulier PlayStation 5 et Xbox Series X. Mais, malgré la nouveauté, la console qui continue de battre registres de ventes, étranger à la nouvelle génération, est Nintendo Switch. Nous connaissons maintenant une autre information qui montre Bonne santé de la machine Nintendo.

Le responsable du site Web GamesIndustry, Christopher Dring, a partagé sur son compte Twitter personnel que Nintendo Switch vendu en 2020 au Royaume-Uni plus de consoles que PS4, PS5, Xbox One, Xbox série x et Xbox Series S combiné. C’est un fait incroyable, qui montre le grand intérêt des joueurs sur la console Big N. En fait, l’un des coupables dans les chiffres est probablement Animal Crossing: New Horizons, le deuxième jeu physique le plus vendu au Royaume-Uni.

“Dans le Royaume-Uni L’année dernière, si vous ajoutez chaque PS5 vendue à chaque PS4 vendue, et chaque Xbox Series vendue, et chaque Xbox One vendue … vous obtenez à peu près le montant que vous avez vendu Nintendo Switch “, a déclaré Dring. GamesIndustry partage généralement les données de ventes au Royaume-Uni chaque semaine et est une référence de tout ce qui touche au domaine économique de l’industrie du jeu vidéo.

Sans aucun doute, Nintendo Switch a un séquence imparable et a récemment dépassé 17 millions de consoles vendues au Japon. Bien que nous ne sachions pas avec certitude plans nintendo D’ici 2021, tout indique que de grands jeux vidéo sortiront pour la console, donc les chiffres de vente peuvent être beaucoup plus vieux. Bien sûr, nous avons récemment découvert les 20 jeux Switch les plus joués en Europe en 2020.

