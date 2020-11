Si quelque chose nous a sauvés en ces jours de quarantaine, ce sont les jeux vidéo. Depuis que nous avons dû nous enfermer chez nous, beaucoup occupent leur journée collés au joystick et essayant de leur faire oublier tout ce qui se passe dans le monde, de plus l’industrie du jeu s’est chargée de nous apporter des titres intéressants ces derniers mois, bien qu’il y ait apparemment une console préférée sur toute la planète, la Nintendo Switch.

En 2017, Nintendo a surpris le monde en annonçant cette merveille que pour la première fois une console hybride. Avec lui, vous pouvez jouer comme nous le faisions à l’époque préhistorique – avec l’unité principale insérée dans une station d’accueil pour la connecter à un téléviseur, bien qu’elle vous offre également la possibilité de la retirer de sa base et de l’utiliser comme s’il s’agissait d’une tablette. Sans aucun doute, une fois de plus, l’entreprise a innové et fait un pas en avant dans le secteur des jeux vidéo.

Nintendo Switch bat des records de ventes

Depuis, la popularité de la Nintendo Switch a augmenté de façon exponentielle, grâce au fait que la société japonaise sorti de grands jeux exclusifs à la console. Mais maintenant, il est devenu clair pour nous que les joueurs aimaient tellement ce cool qu’ils l’achètent comme des petits pains chauds et il vient de battre un record historique, parce qu’elle est devenue l’une des consoles les plus vendues de son histoire.

Il s’avère que Nintendo vient de publier une étude très intéressante de septembre 2020 où elle comparait les ventes de ses principales consoles de jeux. Et là-dedans, nous pouvons voir que ont réussi à vendre un incroyable 68,30 millions d’unités du commutateur, surpassant complètement un autre joyau de l’entreprise, le Famicom / NES que tout au long de son cycle de vie et tant qu’il était disponible atteint 61,91 personnes.

Voir sur YouTube

Et bien que ce soit une excellente nouvelle pour la Nintendo Switch, manque encore de console pour être le simple vendeur, la Nintendo 3DS. Pour vous donner une idée, du 26 février 2011 – date de son lancement – au 16 septembre 2020 date à laquelle il a été arrêté, il a 75,94 millions d’unités vendues à travers la planète, un chiffre que jusqu’ici personne n’a pu dépasser.

Mais même avec ça, Nintendo s’attend à ce que dans les prochaines dates (surtout en profitant du fait que Noël approche et au Mexique la saison des offres avec le Good End) peut dépasser cette marque et clôturez ainsi cette année chaotique en célébrant que la Switch est la console la plus vendue de toute son histoire. L’avez vous? Pensez-vous qu’il mérite cette énorme reconnaissance?