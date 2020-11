Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

La Chine possède l’un des principaux marchés dans tous les domaines et les jeux vidéo ne font pas exception. Bien qu’une grande partie du marché dans cette région soit dominée par les téléphones mobiles et les PC, il y a aussi une place pour les consoles, dont la PlayStation 4 est en avance, mais apparemment cela ne continuera pas comme ça longtemps, comme les prévisions indiquent que la Nintendo Switch deviendra la console la plus importante.

Ce qui précède est conforme aux estimations de Niko Partners (via GamesBeat), qui rapportent que le marché de la console atteindra une valeur de 2,15 $ MMJJ d’ici 2024. En 2019, le nombre total de joueurs sur console a atteint 11 millions et il est prévu que le chiffre à 19,1 millions en 2024.

Jusqu’à aujourd’hui, le secteur des consoles a été dominé par la PlayStation 4, mais selon les prévisions de la présidente de Niko Partners, Lisa Cosmas Hanson, la Nintendo Switch approche à grands pas et la société s’attend à ce qu’elle surclasse les ventes de consoles de Sony. , qui a toujours été très populaire même pendant l’interdiction des consoles intervenue de 2000 à 2014 en raison des importations sur le marché gris.

Les téléphones mobiles continuent de dominer le marché des jeux vidéo en Chine

Malgré les chiffres élevés du marché des consoles, il faut savoir que les ventes de logiciels ne représentent qu’environ 1% des bénéfices des logiciels de jeux vidéo en Chine, qui est largement dominée par le PC, mais principalement par les mobiles, qui dans le Après 5 ans, le temps investi dans ces appareils est passé de 39,1% à 65,3%.

Pour donner une meilleure idée de la situation des jeux vidéo dans la région, il suffit de dire que 99,6% des joueurs de cette région ont un téléphone portable, 56% ont un PC, 46% un ordinateur portable et seulement 17% en possèdent un. console.

Cela dit, Comas Hanson mentionne également qu’aucune des consoles de nouvelle génération ne sera officiellement présente en Chine cette année, mais on s’attend à ce que certains acteurs l’acquièrent via le marché gris. Ainsi, tout semble indiquer que la Nintendo Switch sera la console la plus populaire dans les années à venir.

Que pensez-vous de la situation du jeu vidéo en Chine? Dites le nous dans les commentaires.

Puisque nous parlons du marché chinois du jeu vidéo, nous vous informons que l’industrie dans cette région est également en croissance et a des résultats importants dans le monde entier. L’exemple le plus récent est Genshin Impact, qui a attiré l’attention des joueurs occidentaux et a généré des rendements incroyables. De plus, il y a quelques mois, nous avons entendu parler de Wukong: Black Myth, un titre qui a fait une excellente première impression en Occident. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à la Chine en visitant cette page.

