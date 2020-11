Le grand protagoniste de ce 2020 qui est à un peu plus d’un mois et demi a été, sans aucun doute, le nouveau coronavirus qui a secoué le monde dans de nombreux domaines. Parmi eux, et celui qui nous concerne, celui des jeux vidéo. Nintendo, parmi de nombreuses autres entreprises, a été affectée de différentes manières par cette pandémie inattendue et ses plans ont été modifiés à cause d’eux. Une des conséquences ont posé des problèmes dans la production de Nintendo Switch, ce qui a conduit à un manque de stock et à la difficulté conséquente à faire avec une console hybride dans de nombreux magasins.

La production de la Nintendo Switch revient à la normale

Mais le temps a passé et bien que la situation d’urgence mondiale soit loin d’être terminée, les choses s’améliorent petit à petit sous certains aspects et de Nintendo confirme que la production de Nintendo Switch a été résolue. Cela a été assuré par le président de la société lui-même, Shuntaro Furukawa, garantissant un retour à la normale de la production.

La dynamique du matériel Switch reste forte, et nous pensons que c’est parce que la production a repris, de sorte que les clients qui auparavant ne trouvaient pas de Switch sur les étagères des magasins peuvent désormais le faire. La situation de production du commutateur est maintenant complètement rétablie et nous n’avons plus de problème avec cela.

Les problèmes sont survenus avant même la sortie d’Animal Crossing: New Horizons, qui n’a pas non plus aidé en raison de la forte demande pour le jeu. Une combinaison qui a causé un problème maintenant résolu. La production en Chine et au Vietnam est désormais stable et Furukawa a également confirmé avoir également commencé à fabriquer des consoles, dans une moindre mesure, en Malaisie.

La nouvelle nous vient avec les bonnes données que la société japonaise recueille après plus de trois ans que Nintendo Switch est sur le marché. 68 millions de consoles vendues, une liste de jeux millionnaires enviables et des chiffres de scandale qui se traduisent par des revenus de 411 milliards de yens contre 321,4 milliards attendus.

