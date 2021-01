Koei Tecmo nous montre en action cette rematérisation de haute qualité qui arrivera dans quelques jours sur PS5.

Dans quelques jours à peine, les propriétaires de PS5 pourront profiter de Nioh 2, le deuxième volet acclamé de la série d’action de Koei Tecmo, grâce à un remastering qui sera publié sur la plateforme. Comme beaucoup d’autres titres qui ont également fait le saut générationnel dans les consoles, cette réédition promet d’être incroyable sur la nouvelle machine. Sony. Et par exemple, il suffit que nous voyions la nouvelle vidéo avec le gameplay qui est sortie du titre.

Le gameplay a été publié sur la chaîne japonaise de Koei Tecmo et a une résolution de 4K, qui est la même que celle qui supportera le Playstation 5. Dans celui-ci, on nous montre 14 minutes de gameplay appartenant au début du jeu, donc bien que ceux qui ont déjà apprécié le titre PS4 original ne verront rien de nouveau, au moins ils seront émerveillés par l’amélioration graphique remarquable que cette remasterisation a reçue.

Nioh 2: Complete Edition sortira le 5 février sur PS5 et PC. Le jeu sera également inclus dans The Nioh Collection, un compendium qui comprend les remasters des deux versions de Nioh pour PS5 et qui sera mis en vente également le même jour.

Il n’y aura pas de Nioh 3 dans un proche avenir

Bien que ces remasters promettent de devenir les versions définitives des jeux, tout indique qu’ils seront également les derniers jeux que nous verrons de la série dans un moment. Et est-ce que si l’on se fie aux paroles de son producteur, Fumihiko yasudaNi lui, ni son équipe de travail ni Koei Tecmo ne prévoient de faire un troisième chapitre de Nioh pour le moment.

