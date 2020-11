De nombreux joueurs ont pu profiter du grand présenter une proposition avec Nioh 2 sur PlayStation 4. Le travail de l’entreprise nous a présenté toutes sortes de créatures dangereuses, d’êtres imposants et même d’attaques définitives dans le style de la saga. Bien sûr, ce que nous n’avons pas appris, c’est que, finalement, le titre ferait son grand saut sur PC grâce à Nioh 2 – The Complete Edition, une version définitive du jeu et qui sera disponible via Steam.

Avec son lancement sur Steam, les joueurs pourront vivre l’aventure violente de l’ère japonaise Sengoku, tout cela tout en affrontant des créatures redoutables. un guerrier mi-humain et mi-yokai. Bien sûr, il existe de nombreuses possibilités qu’offre cette excellente proposition et qui garantiront que les joueurs pourront profiter de la meilleure expérience possible.

De l’équipe, ils garantissent d’être extrêmement reconnaissants envers tous les joueurs et, surtout, comment les fans de ce travail attendons patiemment votre arrivée sur PC. Sans aucun doute, ils ont un grand soutien et une manière unique d’attirer l’attention des joueurs, qui n’ont pas hésité à maintenir leur soutien pour ce travail et, surtout, des créateurs, qui ont montré travailler sur le travail avec soin assurez-vous que cette superbe édition arrive même avec le DLC.

Nous vous rappelons que tous ceux qui veulent profiter de cette belle proposition devront attendre le 5 février 2021 pour se lancer en guerre sur PC. Bien sûr, pour tous ceux qui veulent tenter leur chance sur PlayStation 4, vous avez de la chance puisque le titre est disponible dès maintenant. Les joueurs impatients ne peuvent donc pas attendre aussi longtemps.