Nioh Collection annoncée pour PS5

Après avoir annoncé Nioh 2: The Complete Edition pour PC, Team Ninja a annoncé un certain nombre de titres supplémentaires pour PS4 et PS5. En premier lieu, La collection Nioh pour PS5, qui sera lancé le 5 février 2021 et inclura l’aventure remasterisée complète de Nioh 2 aux côtés de la version remasterisée du premier jeu de la série. C’est la version définitive de la série, avec l’historique complet et les compléments des deux titres avec une résolution 4K, jusqu’à 120 fps pour profiter du combat le plus fluide, des temps de chargement ultra-rapides et la possibilité de transférer des données depuis les versions PS4.

En plus de la collection Nioh, le 5 février sera également publié:

Nioh 2: The Complete Edition pour PlayStation 4. Nioh Remastered: The Complete Edition pour PlayStation 5. Nioh 2 Remastered: The Complete Edition PlayStation 5.

Les joueurs qui possèdent une copie de Nioh 2: The Complete Edition pour PS4 pourront télécharger Nioh 2 Remastered: The Complete Edition pour PS5 complètement gratuitAlors que les joueurs disposant d’une copie de Nioh 2 pour PS4 pourront télécharger la version de base de Nioh 2 remasterisée pour PS5, en plus des add-ons du jeu dans sa version pour PS5 qu’ils ont déjà achetés sur leur PS4.