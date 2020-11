“Je m’en fiche si lundi est bleu” The Cure (Wish, 1992)

L’histoire du Nissan Juke est celle du modèle classique qui vit dans l’ombre du succès de son grand frère, en l’occurrence le Qashqai. Ce dernier traitait de briser la glace sur le marché des SUV en imposant une philosophie de mobilité qui traînait toute une industrie alors que la naissance du jeune frère était un peu plus controversée.

Fiche technique Nissan Juke 2020

Une esthétique particulière avec des phares qui dépassaient du capot en haut et des formes volumineuses et arrondies avec une habitabilité moins exceptionnelle que celle de son frère a laissé beaucoup perplexes mais a finalement brisé les préjugés pour accompagner le Qashqai avec des chiffres de vente considérables. L’Europe .

Dix ans de Juke

Cependant maintenant, dix ans après que la silhouette unique du Juke ait été présentée au salon de Genève, Nissan a considéré que son petit SUV avait besoin de retouches dans presque tous ses éléments pour donner une image plus conventionnelle mais moderne et offrir plus de polyvalence. et efficacité.

En fait, les résultats de l’alliance avec Renault sont également perceptibles car désormais le Juke est beaucoup plus lié à son cousin Renault Captur tant dans les dimensions que dans de nombreuses pièces que les deux modèles partagent à la suite de l’accord entre les deux constructeurs automobiles.

Nous avons eu l’occasion de tester la nouvelle génération de ce petit SUV japonais et de jeter un œil aux évolutions et au premier coup d’œil, et depuis que nous avons eu l’occasion de tester la génération précédente, il y en a beaucoup. La première chose qui attire le regard est la rupture des lignes courbes pour introduire une nouvelle calandre avec les lignes directrices de conception V-Motion de la marque japonaise.

Les phares pointus plutôt que bombés, une calandre trapézoïdale qui domine le centre de l’avant sont deux éléments distinctifs de ce design. Une large bande chromée traverse la partie supérieure des phares vers le centre. Cependant, les projecteurs de forme ovale qui donnent peut-être la seule touche Juke de la génération précédente sont maintenus sur ce front dans ce cas avec une optique LED interne en forme de croix.

Arrière avec parenté

L’arrière a plutôt un air du frère aîné avec des optiques qui ne sont plus en forme de boomerang et ne se lèvent pas pour flanquer la lunette arrière. Dans le nouveau modèle, ils sont plus discrets et conventionnels en forme de trapèze. Le pare-chocs sur son côté dépasse et s’élève un peu plus que dans le cas de la génération précédente.

Vue de côté, la ligne du corps est plus allongée et stylisée, peut-être avec une touche légèrement plus sportive. Il garde les poignées de porte arrière cachées dans le montant arrière et le becquet qui est plus discret et petit. Le résultat de la rénovation, nous l’avions déjà anticipé, sont des lignes modernes mais moins audacieuses que celles que portait le Juke précédent.

L’intérieur a également fait l’objet d’une importante rénovation. Concernant le tableau de bord, il hérite des éléments de la nouvelle Micra avec une disposition plus rationnelle des éléments, comme dans le cas de l’écran d’information et multimédia, qui, comme l’exigent les canons, et la sécurité est plus élevée pour éviter les distractions.

Sièges sportifs musicaux …

Les sièges avant de la version N-Design ont un design sportif et l’appui-tête y est intégré. En plus de ces appuie-tête, des haut-parleurs ont été placés sur les côtés de la marque Bose dont les performances peuvent être configurées à partir des commandes du système de divertissement. Ils donnent un effet curieux sur les performances vocales bien qu’ils ne contribuent pas beaucoup à la basse.

Ce sont des sièges confortables et tiennent parfaitement avec de bonnes finitions et matériaux. Les finitions sont conformes à ce que nous avons trouvé dans le Juke précédent bien que dans ce cas, il y ait des éléments en cuir sur le tableau de bord et d’autres détails agréables et bien résolus. Il n’y a toujours pas beaucoup de place pour les objets à l’avant.

Les commandes de la console centrale sont facilement accessibles et il est apprécié qu’elles comportent des boutons pour les fonctions les plus utilisées du système d’infodivertissement. Celui-ci a un écran de 8 pouces et fonctionne correctement, avec une compatibilité à la fois pour Android Auto et Apple CarPlay.

Contrôles logiques

Les commandes de climatisation sont situées juste en dessous de trois bouches d’aération rondes qui ajoutent une touche de personnalité à l’ensemble. Pour l’instrumentation au volant, le classique a été choisi: des cadrans avec une aiguille et un écran central assez grand dans lequel on peut consulter des informations sur toutes sortes de fonctionnement de la voiture et il est paramétrable. L’ensemble est protégé par un parasol recouvert d’un matériau en simili cuir.

Le tunnel central est partiellement recouvert de cuir Alcantara et dans notre cas la zone du levier de vitesses automatique avec du plastique brillant. Derrière le levier, il y a un petit espace pour les objets qui n’est pas assez grand pour un téléphone portable si on le place «naturellement», mais il dispose d’une connexion USB.

Plus en arrière, nous trouvons une zone avec deux porte-bouteilles qui est placée sous le niveau de la zone du levier de vitesses, mais même ainsi, si nous plaçons des bouteilles d’une certaine hauteur, elles gênent son fonctionnement. On retrouve également le bouton pour activer le frein à main et le bouton «auto hold». Puis l’accoudoir, également recouvert d’Alcantara avec un petit espace pour ranger des objets assez profond.

Mieux derrière

La zone arrière est l’endroit où le nouveau Juke a gagné le plus en se développant par rapport à la génération précédente. L’espace est plus accessible et plus grand, avec un bon dégagement pour les jambes. Il n’est pas confortable pour trois personnes de voyager, mais c’est une caractéristique courante dans les voitures de cette taille. En hauteur, il a également été gagné et il est maintenant possible que même les personnes de plus de 1,80 mètre puissent être logées sans problème.

Le coffre est un autre des protagonistes avec une capacité qui atteint 442 litres. De plus, lorsque la porte est ouverte, l’espace pour placer la charge est plus grand et l’espace est plus faible, ce qui le rend plus confortable pour le chargement et le déchargement. Le plancher de coffre offre la possibilité d’être placé à deux hauteurs et dispose de crochets pour fixer la charge.

Juke en action

Comme toujours, avant de cliquer sur le bouton, nous aimons consulter les données. Notre Juke a un petit trois cylindres d’un litre et douze soupapes qui délivre 117 chevaux et 180 Nm de couple, 200 avec overboost pour un maximum de 25 secondes. Dans notre cas, le modèle intègre une transmission automatique à sept rapports avec un double embrayage qui peut également être commandé avec des leviers sur les côtés du volant.

Mis à l’épreuve, le moteur est volontaire et il ne coûte pas de monter en tours, mais avec un peu de bruit aussi car pour atteindre la puissance maximale il faut dépasser les 5000 tours et les tricilíndricos n’ont pas la réputation d’être discrets. En conduite urbaine, le moteur a été suffisamment agile pour faire face sans problème dans la circulation avec un toucher encore plus agréable.

Cependant, en cherchant le chatouillement sur la route nous avons remarqué que le moteur et la boîte de vitesses ne sont pas parvenus à un accord à l’amiable. Si de la puissance est nécessaire, il y a des hésitations et le moteur se plaint de nous laisser dans certaines situations sans toute la puissance attendue, mais jamais de manière très marquée. Ce n’est pas un défaut très évident mais cela laisse un sentiment de manque de réponse, surtout quand il est nécessaire immédiatement.

Même si la voiture se sent agile, peut-être grâce à la réduction du poids et au renforcement avec des matériaux plus solides pour le châssis. Le comportement en courbe est bon mais les sensations sportives que la voiture pourrait donner sont réduites avec le fonctionnement du tandem moteur / boîte de vitesses. Peut-être que cela pourrait être différent avec la boîte de vitesses manuelle.

Sur l’autoroute, les performances sont bonnes, bien qu’à grande vitesse, le bruit aérodynamique associé à celui du fonctionnement à trois cylindres signifie que le confort acoustique n’est pas tout à fait bon. En partie, le système de son couplé aux appuie-tête contribue à atténuer cette sensation et dans ce cas c’est agréable car il ne faut pas trop monter le volume pour capter les nuances de ce que l’on écoute puisque la distance de l’oreille est pratiquement celle d’un casque .

Conclusions

Le Juke a subi une transformation vaillante de Nissan, l’étiquette de type rare supprimée et adaptée à son époque avec non seulement un design moderne mais moins extrême, mais aussi une amélioration majeure de l’habitabilité, du coffre et des garnitures plus larges. Il y a encore quelques éléments, comme les phares de forme ovale, mais on peut dire que l’empreinte de l’ancien Juke est à peine perceptible.

La seule motorisation ne nous a pas laissé complètement convaincus, mais sûrement à cause du peu de collaboration du changement automatique. En tout cas, si vous ne recherchez pas une voiture avec un esprit quelque peu sportif, ce n’est pas un problème car les prestations ne sont pas mauvaises et la consommation reste raisonnable. En tout cas, on peut dire que le petit Juke a grandi et est sur la bonne voie.

Résumé de l’évaluation finale

Le nouveau Juke met à jour son design intérieur et extérieur ainsi que son habitabilité et son coffre. La combinaison du moteur et de la vitesse, cependant, ne nous a pas convaincus, même si ses capacités dynamiques sont bonnes.

