Nous avons imaginé Naruto dans Parmi nous quelques fois et aussi les personnages de Une pièce, mais cette fois, il est temps de voyager un peu dans le temps et de franchir la porte de Doraemon pour voir qui est l’imposteur, ce que nous espérons ne Nobita, bien que nous ayons déjà appris qu’il a sa propre peau de Parmi nous. Et si vous ne l’avez pas vu, ce serait le skin Doraemon dans Among Us.

Il y a quelque temps, j’ai posté un Doraemon et parmi nous fanart d’un Doraemon parmi nous skin et il a frappé 100 votes positifs pour célébrer que vous en avez fait un autre cette fois-ci nobita Je téléchargerai une autre tonne de ceux-ci quand cela arrivera à 100 votes positifs :))) || Parmi nous + Doraemon || depuis Doraemon

Ce qui est également assez difficile à détecter et reste méconnaissable. Cependant, quelque chose le trahit, la combinaison est jaune tout comme la chemise que porte le personnage, qu’il porte la plupart du temps dans la série pour correspondre à son short, en fait, vous pouvez voir le détail du col blanc.

Nous pouvons l’aimer Nobita car il fait partie de ces personnages qui ont toujours des ennuis avec certaines des inventions de Doraemon et tout endommageant, pensez-vous que cela a toujours été notre imposteur?

