Annoncé en mars, le Nokia 5.3 débarque enfin sur les côtes indiennes. Un smartphone résolument de milieu de gamme, le Nokia 5.3 défend une fois de plus la cause de HMD Global d’une expérience Android propre et sécurisée.

Cependant, avec la mainmise de Xiaomi sur le segment de milieu de gamme fou de spécifications, et Samsung prenant des mesures pour regagner du terrain également, la fiche technique ho-hum du Nokia 5.3 pourrait ne pas tenir le coup.

L’expérience utilisateur du Nokia 5.3 est-elle suffisante pour compenser le rapport qualité-prix offert par la concurrence? Découvrons-le dans les premières impressions d’Android Authority sur le Nokia 5.3.

Design: plus ou moins identique

Le design du Nokia 5.3 n’est absolument pas excitant. À moins que vous n’ayez une préférence pour un matériel simpliste et discret, il existe de bien meilleures options. En fait, les matériaux utilisés ne sont pas non plus particulièrement inspirés.

L’arrière du téléphone est en polycarbonate, ce qui, en soi, n’est pas vraiment un problème. Mais le plastique ne semble pas très haut de gamme et est un aimant à bavures malgré la finition mate. Pendant ce temps, la concurrence est loin devant avec son utilisation abondante de verre et de métal.

Le module de caméra circulaire abrite quatre capteurs avec un flash LED placé au centre. Pendant ce temps, un scanner d’empreintes digitales est disponible ci-dessous. Le téléphone s’est déverrouillé rapidement et une option de déverrouillage par reconnaissance faciale est également disponible.

Le téléphone a des bases comme la bonne répartition du poids, mais il y a un meilleur matériel pour être dur. J’ai trouvé la bascule de volume non segmentée un peu trop petite et j’ai dû la mélanger pour ajuster le réglage du volume. Pendant ce temps, le bouton d’alimentation est un peu trop haut dans le cadre.

La LED de notification cachée dans la touche d’alimentation, cependant, est un ajout très astucieux que j’aimerais que plus de fabricants adoptent.

Le voyant de notification du bouton d’alimentation et la touche dédiée de l’Assistant Google sont des ajouts utiles.

Dans mon temps avec le téléphone, j’ai vraiment apprécié l’accès pratique à Google Assistant avec la touche de raccourci dédiée placée sur le côté gauche du Nokia 5.3.

Ailleurs, il y a une prise casque en haut et un port USB-C le long du bord inférieur pour le chargement et le transfert de données. Le haut-parleur unique sonne minuscule et vous ne voudriez pas l’utiliser pour autre chose que des appels téléphoniques.

À l’avant, le Nokia 5.3 continue son look de dernière génération avec de grandes lunettes et une encoche en forme de goutte d’eau. Voici où les choses deviennent un peu déroutantes. Non seulement l’avant a l’air de dernière génération, mais Nokia a opté pour un panneau 720p avec Gorilla Glass 3 ici.

Le panneau 720p n’est pas particulièrement lumineux et le réglage des couleurs par défaut s’oriente trop vers des tons plus froids.

Le réglage des couleurs par défaut est réglé sur le côté le plus froid et le téléphone ne devient pas particulièrement lumineux non plus. Je me suis retrouvé à plisser les yeux sur l’écran lorsque j’étais au soleil.

De plus, il y a un saignement de lumière important sur les bords. Fondamentalement, si la consommation multimédia est une priorité pour vous, j’envisagerais plutôt de consulter notre liste des meilleurs matériels de milieu de gamme en Inde.

Bien sûr, le Nokia 5.3 n’a pas de classification IP, mais il faut s’attendre à ce prix. Dans l’ensemble, le Nokia 5.3 n’excite pas et le design ennuyeux, associé à un écran inférieur à la moyenne, déçoit. De plus, le retour haptique sur le téléphone est exactement là-haut avec le pire que j’ai rencontré ces dernières années.

Logiciel: pur et sécurisé

Nokia veut vraiment faire comprendre l’idée que la version quasi-stock d’Android 10 qu’il utilise est supérieure à la concurrence. Il y a quelques ajustements à l’application de l’appareil photo et une application de support client est incluse sur le téléphone, mais dans l’ensemble, c’est aussi propre que possible.

Dans le cadre de l’initiative Android One, Nokia promet deux ans de mises à jour majeures ainsi que des correctifs de sécurité. Cependant, avec les skins Android de Xiaomi et Realme devenant étonnamment bons et offrant des mises à jour rapides, je ne sais pas si c’est un argument de vente aussi important qu’avant.

Lire la suite: Y a-t-il encore des skins Android vraiment mauvais?

Le manque de bloatware tiers ne me dérange certainement pas.

Performance: Lackluster

Le Nokia 5.3 est alimenté par un chipset Snapdragon 665 avec 4 Go ou 6 Go de RAM selon la variante. Ceci est sauvegardé par 64 Go de stockage qui peuvent être encore étendus via une carte microSD.

Le chipset octa-core n’est vraiment pas compétitif par rapport au Snapdragon 720G utilisé par le Poco M2 Pro et le Redmi Note 9 Pro. La différence de performance était perceptible non seulement dans les jeux, mais même dans l’utilisation quotidienne.

Les cadres agités et les bégaiements sont très visibles lors de la navigation dans l’interface.

Cela tient à un manque d’optimisation, mais les images saccadées et les bégaiements étaient très visibles lors de la navigation dans l’interface. Du côté des jeux, le téléphone complète le réglage HD dans PUBG. Le jeu fonctionne de manière fluide pour la plupart, même si j’ai remarqué quelques images perdues.

Ailleurs, il y a une batterie de 4000 mAh à bord qui est bonne pour une journée complète d’utilisation intensive avec du jus restant pour vous permettre de passer le lendemain. Malheureusement, les vitesses de charge sont plafonnées à 10W, ce qui est tout simplement déplorable à notre époque. Il a fallu près de trois heures pour charger le téléphone de 0 à 100.

Caméra: un tireur moyen

La configuration à quatre caméras sur le Nokia 5.3 est comparable à celle de la catégorie. Le tireur principal arbore un capteur 13MP, qui est associé à un appareil photo ultra-large 5MP plutôt terne. De plus, il existe un capteur macro 2MP et un autre capteur de profondeur.

Les images du capteur principal semblent ternes, avec un contraste limité. La photo ci-dessus a été surexposée et une inspection minutieuse révèle des bavures et une nette perte de détails.

Appareil photo principal Nokia 5.3 Nokia 5.3 Ultra Wide

À l’extérieur, les choses s’améliorent un peu et le tireur principal capture des images éclatantes. L’exposition, cependant, n’est toujours pas tout à fait correcte et il subsiste des traces importantes de réduction du bruit. Le jeu de tir ultra-large 5MP du Nokia 5.3 n’est tout simplement pas compétitif et capture des clichés ternes avec des signes de sur-netteté et de forte réduction du bruit.

Le mode nuit dédié du Nokia 5.3 prend beaucoup trop de temps pour capturer des images, ce qui signifie que le plus souvent, vous finirez par capturer un désordre flou. Je ne voudrais tout simplement pas m’en occuper. De même, le mode macro n’inspire pas beaucoup de confiance et le recadrage dans une photo de l’appareil photo principal donne de meilleurs résultats que la prise de vue d’une macro. Je ne suis pas non plus un grand fan de la caméra selfie. L’appareil photo 8MP ajoute beaucoup de retouches et donne à la peau un aspect non naturel.

Vous pouvez consulter des exemples d’appareil photo Nokia 5.3 pleine résolution ici.

Spécifications du Nokia 5.3

Écran LCD IPS de 6,55 pouces pour Nokia 5

Résolution 1600 x 720

450 ppp

2.5D Corning Gorilla GlassProcesseurQualcomm Snapdragon 665 Mobile PlatformGPUAdreno 610RAM4GB / 6GBStorage32GB / 64GBMicroSDOuiCamérasArrière:

13 MP, f / 1.8, PDAF

5MP ultra large

Macro 2MP

Profondeur 2MP

De face:

8 MP, f / 2.0

Batterie 4000 mAh

Non amovible

Charge 10W Réseaux GSM: 850/900/1800/1900

WCDMA: Bande 1, 2, 5, 8

LTE: Bande 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40 Connectivité USB-C

Wifi

Bluetooth 4.2LogicielAndroid 10

Fait partie d’Android OneDimensions et poids164,3 x 76,6 x 8,5 mm

180 gColorsCyan, Sable, Charbon

Le Nokia 5.3 vaut-il la peine d’être acheté?

Nokia 5.3 Nokia 5.3

Le Nokia 5.3 est une option terne de HMD Global. Le design n’est pas inspiré et la fiche technique n’est pas compétitive. La configuration à quatre caméras n’inspire pas non plus beaucoup de confiance. La seule chose qui va pour le téléphone est la version stock-Android et la promesse de deux ans de mises à jour, mais cela pourrait ne plus suffire.

Le Nokia 5.3 est une pièce terne de HMD Global. Android One mis à part, il n’y a pas grand-chose qui se démarque ici et l’entreprise serait bien servie en examinant longuement sa stratégie matérielle.

Le téléphone est au prix de Rs. 13 999 (~ 187 $) pour la RAM 4 Go, la variante 64 Go et Rs. 15499 (~ 207 $) pour la variante de 6 Go de RAM. Au Royaume-Uni, le prix du téléphone est de 129,99 £.

Cela le place carrément contre des options largement supérieures comme le Poco M2 Pro, le Xiaomi Redmi Note 9 Pro et le Realme 6. Les trois téléphones offrent de meilleurs designs avec une construction en verre et en métal, des appareils photo nettement meilleurs et, dans certains cas, même une charge rapide de 30W.

Je peux pardonner l’absence de chipset plus récent sur le Nokia 5.3, mais le manque d’optimisation côté logiciel est inexcusable. Une expérience fluide et sans bégaiement à ce prix est un enjeu de table et le Nokia 5.3 ne tient tout simplement pas.

Ajoutez à cela des caméras terne et un design sans inspiration, il y a peu ici à vraiment recommander. Votre argent serait mieux dépensé ailleurs.