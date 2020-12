Nokia termine l’année avec les premières de nouveaux terminaux. Ce fut d’abord le tour du simple Nokia C1 Plus et maintenant le nouveau Nokia 5.4, un milieu de gamme qui vient comme un renouvellement du Nokia 5.3 que nous connaissions en mars.

Dans les mois qui se sont écoulés depuis lors, le Nokia 5.4 a changé l’encoche pour la perforation de l’écran, a rétréci de quelques millimètres et a augmenté la résolution de son quad caméra, qui est maintenant 48 mégapixels.

Fiche technique Nokia 5.4

Nokia 5.4

écran

LCD 6,39 pouces

HD +

Dimensions et poids

160,97 x 75,99 x 8,7 mm

180 grammes

Processeur

Muflier 662

RAM

4/6 Go

Espace de rangement

64/128 Go

Micro SD

Caméra frontale

16 MP

Caméra arrière

48 MP

5 MP UGA

Bokeh 2 MP

Macro 2 MP

Tambours

4 000 mAh

Charge 10W

Système opératif

Android 11

Connectivité

Wi-Fi LTE b / g / n

Radio FM Bluetooth 4.2

Minijack

USB-C

NFC (dans certaines régions)

Autres

Bouton Assistant Google

Lecteur d’empreintes digitales arrière

Prix

À partir de 189 euros

Plus de mégapixels dans les objectifs ZEISS

L’une des principales améliorations du Nokia 5.4 par rapport à sa version précédente réside dans son appareil photo. Le terminal maintient le module pour les caméras circulaires au bouclier de Captain America, bien que maintenant incorporant le flash à l’extérieur dudit cercle. La gamme est la même, mais le capteur principal est de 48 mégapixelsalors qu’il avait une résolution de 13 mégapixels sur le Nokia 5.3.

Ce capteur de 48 mégapixels est accompagné d’un grand angle de 5 mégapixels, d’un capteur de profondeur de 2 mégapixels et d’un quatrième capteur de 2 mégapixels pour la macrophotographie. À l’avant, le Nokia 5.4 comprend un Appareil photo 16 mégapixels pour selfies, deux fois son prédécesseur.

Maintenant avec écran perforé

Le deuxième changement le plus important du Nokia 5.4 concerne son écran. C’est toujours un panneau LCD, cependant sans encoche, mais avec une perforation dans un coin pour incorporer la caméra frontale. La résolution est HD + et la diagonale baisse un peu, étant de 6,39 pouces.

Sur la puissance, nous avons changé le Snapdragon 665 pour le Muflier 662, plus récent malgré ce que la numérotation pourrait suggérer, et à partir de la version avec 4 Go et jusqu’à 6 Go de RAM. Le stockage est disponible en deux versions: 64 Go et 128 Go, extensible via MicroSD.

Concernant la batterie, nous avons une capacité de 4000 mAh avec une charge de 10 W Dans ce terminal qui est lancé avec Android 11, il dispose d’un bouton exclusif pour l’Assistant Google et intègre NFC, au moins dans certaines régions.

Versions et prix du Nokia 5.4

Le Nokia 5.4 sortira prochainement en Europe, en Inde, en Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique latine en deux variantes de mémoire et en deux couleurs: violet et bleu. Voici les versions:

