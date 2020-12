Depuis 2016, il a décidé de reconnaître l’erreur d’adopter Windows Phone et de passer au système Android, Nokia – aux mains du finlandais HMD Global – a connu une résurgence non explosive mais constante. Et suivant une politique risquée mais intelligente – se tailler une niche dans le milieu de gamme du marché chinois extrêmement concurrentiel – la société dispose aujourd’hui déjà d’un catalogue de smartphones économiques et de milieu de gamme avec lesquels elle s’est fait un nom dans le monde. marché chinois compliqué.

Nokia 5.4

Et cette semaine, juste à temps pour Noël, la société nous a présenté un autre de ses modèles conçus pour le milieu de gamme, et pour les utilisateurs à la recherche d’un bon et puissant terminal, mais qui n’ont pas besoin des derniers du marché. Un mobile comme ce Nokia 5.4, qui mélange deux des éléments les plus recherchés dans un smartphone: une excellente batterie et un bon appareil photo.

Pour commencer, la conception du mobile recherche cette touche Premium d’un panneau presque infini, avec des marges minimales en haut et en bas d’un Écran Full HD + de 6,39 pouces avec un rapport 19,5: 9. En fait, le Caméra frontale 16 mégapixels il est micro-perforé à l’intérieur de l’écran, dans l’un de ses coins.

Muflier

Si nous ouvrons le terminal, nous trouvons un processeur puissant Qualcomm Snapdragon 662 pour milieu de gamme, avec la possibilité de choisir entre deux modèles, l’un avec 4 Go de RAM + 64 Go espace de stockage interne extensible par Carte SD, et un autre de 6 Go de RAM + 128 Go. Le Nokia 5.4 a Android One -basé sur Android 11- déjà intégré comme système d’exploitation, et une caméra quadruple avec:

Lentille principale 48 mégapixelsCapteur de profondeur 2 mégapixelsUltra grand angle 5 mégapixelsObjectif macro 2 mégapixels

Finalement, le terminal monte une batterie de 4000 mAh avec une charge rapide de 10 W, et une IA pour optimiser sa consommation d’énergie qui donne au terminal jusqu’à 48 heures d’autonomie, 2 jours entiers sans se soucier de recharger le mobile. Le Nokia 5.4 est déjà en vente pour 189 euros en Europe, même si elle atteindra plus de marchés tels que l’Inde, l’Amérique du Nord et du Sud, l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Asie.