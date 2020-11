Si l’on passe en revue l’histoire de Nokia, on trouve une multitude de terminaux qui, comme le Nokia 6300, ils sont devenus des icônes de leur temps. Quiconque a connu la vulgarisation des téléphones mobiles, entre la seconde moitié des années 90 et la première décennie de ce siècle, se souviendra que la force de l’entreprise finlandaise, et combien de ses téléphones mobiles ont su atteindre des niches très spécifiques des utilisateurs, tandis que d’autres ont fait l’objet de désirs du monde entier.

Son absence de réaction à l’arrivée des smartphones a cependant fait des ravages. Nous étions tous habitués à son caractère innovant, donc le voir à la traîne était quelque peu surprenant, et pour beaucoup de gens aussi frustrant. L’engagement de Microsoft envers Windows Phone dans ses terminaux, après l’acquisition de la division mobile de l’entreprise, ne s’est pas bien passé (injustement, à mon avis), et à ce moment-là Nous sommes arrivés à un point où nous avions l’impression de vivre ses derniers jours.

Cependant, il devient de plus en plus clair que les plans de HMD Global n’atteignaient même pas de loin cet objectif. Au contraire, l’entreprise s’est engagée dans un plan dans lequel on peut distinguer deux grandes lignes: d’une part créer un nouveau catalogue d’appareils en ligne avec ceux déjà sur le marché, et de l’autre récupérer certains de ses grands classiquesComme le Nokia 6300, évidemment adapté aux besoins d’aujourd’hui.

Pour le moment, il n’y a pas de confirmation officielle, c’est une rumeur, mais on entend dire que la société envisage de ressusciter deux modèles Nokia classiques, de la même manière qu’il a ramené les légendaires 3310 et 8110. Cette fois, la société espère susciter la nostalgie chez les personnes qui se souviennent de certains des produits les plus prestigieux du fabricant à l’époque, les Nokia 6300 et les séries 8000.

Si tu ne te souviens pas le Nokia 6300 était en acier inoxydableC’était à partir du moment où les petits mobiles sont devenus à la mode et qui, à cette époque, se situaient dans le segment des prix élevés, alors qu’ils étaient un milieu de gamme en termes de performances. Voici comment Nokia l’a promu: «Le Nokia 1661 est un téléphone facile à utiliser, il vous permet de rester connecté avec vos amis et votre famille et vous offre diverses fonctions qui vous aident dans votre vie quotidienne. Le grand écran TFT du Nokia 1661 vous permet d’accéder facilement aux applications et aux messages et d’explorer toutes les ressources de votre téléphone. »

De son côté, le deuxième mobile ne serait pas inspiré par un modèle spécifique, plutôt sC’était un terminal inspiré de la série 8000, une gamme qui se distingue par des couvertures de clavier coulissantes et par de multiples éléments de finition et des matériaux nobles. Par exemple, le 8910i avait un corps en titane. Le corps 8800 Gold Arte était plaqué or 18 carats, tandis que le Sapphire Arte avait une gemme saphir intégrée dans le D-Pad.

Il n’est pas très clair si le remake du Nokia 6300 et celui basé sur la série 8000 fonctionneront avec KaiOS, le système d’exploitation né des vestiges de FirefoxOS, dans la lignée actuelle de certains HMD tels que le 8110, le 2720 Flip et le 800 Tough. Quoi qu’il en soit, ils seront évidemment un peu plus avancés que les modèles qu’ils honorent. Les deux modèles bénéficieront d’une connectivité 4G LTE et devraient être officialisés dans quelques semaines.

Étiez-vous un utilisateur Nokia à l’époque? Aviez-vous un Nokia 6300? Quel téléphone aimeriez-vous voir “de retour” dans une nouvelle version? De tous les Nokia que j’avais à l’époque, je pense qu’il est clair pour moi, j’aimerais avoir à nouveau un Nokia 7110. Ce qui était, au fait, le premier téléphone avec lequel je me suis connecté à Internet, à la fois à partir de l’appareil et en partageant son connexion de données, via le port infrarouge, avec un ordinateur portable.

Avec des informations de GSMArena