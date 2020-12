L’année dernière, Nokia a ressuscité le Nokia C1 en tant que simple mobile 3G avec Android Go et un prix de départ d’environ 59 $. Un an plus tard, le jeu se répète avec le Nokia C1 Plus, très similaire et au même prix, mais maintenant avec connectivité 4G.

Le Nokia C1 Plus est une légère amélioration par rapport au modèle normal, étant un simple mobile avec Android 10 Go, radio FM, appareils photo avec flash à l’avant et à l’arrière et un prix très raisonnable, de seulement 69 euros.

Fiche technique Nokia C1 Plus

Nokia C1 Plus

écran

Écran LCD de 5,45 pouces

HD +

Dimensions et poids

149,1 x 71,2 x 8,75 mm

146 grammes

Processeur

Quad core à 1,4 GHz

RAM

1 Go

Espace de rangement

16 GB

MicroSD jusqu’à 128 Go

Caméra frontale

5 MP avec flash

Caméra arrière

5 MP avec flash

Tambours

2500 mAh amovible

Charge à 5W

Système opératif

Android 10 (édition Go)

Connectivité

LTE Cat 4

Wi-Fi b / g / n

Bluetooth 4.2

Micro USB

Radio FM

Minijack

Autres

–

Prix

69 euros

Un mobile 4G simple et pas cher

Le Nokia C1 Plus est un nouveau smartphone simple avec Android Go qui s’ajoute au catalogue de la maison. Il présente peu de changements par rapport à son prédécesseur, avec un design pratiquement identique qui comprend un écran avec des bordures traditionnelles -aucune encoche- et un corps relativement compact, de 149 mm de hauteur.

Le terminal intègre un Écran LCD de 5,45 pouces avec résolution HD + et pas de trous ou d’encoches entre les deux. L’appareil photo avant de 5 mégapixels se monte sur le cadre supérieur, y compris un flash pour les autoportraits.

Derrière, nous avons un design minimaliste où la caméra arrière est intégrée, qui a un objectif et aussi une résolution de 5 mégapixels. Le boîtier peut être retiré pour retirer la batterie, qui est amovible, a une capacité de 2500 mAh et est chargée en standard à 5W et avec un connecteur MicroUSB.

Nokia n’a pas révélé exactement le processeur de ce Nokia C1 Plus, même si nous savons qu’il a quad core jusqu’à 1,4 GHz, il est donc un peu plus rapide que le Nokia C1, en plus de télécharger la connectivité vers la 4G. Il comprend 1 Go de RAM et 16 Go de stockage, extensible via une carte microSD.

Le terminal a Radio FM et avec une prise casque, en haut, bien qu’il ne dispose pas d’un bouton exclusif pour lancer l’Assistant Google, comme les autres modèles de la maison.

Versions et prix du Nokia C1 Plus

Nokia indique dans sa note de sortie que le Nokia C1 Plus sera lancé en décembre dans les couleurs rouge et bleu et au prix de 69 euros, mais sans préciser exactement dans quelles régions. Si nous avons plus de nouvelles à ce sujet, nous mettrons à jour cet article.

Plus d’informations | Nokia

