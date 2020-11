HMD Global, détenteur des droits de la marque Nokia, finalise le lancement du Nokia C1 Plus, un smartphone qui ciblera le marché bas de gamme et qui cherchera à offrir un rapport qualité-prix solide.

Ces types de terminaux ne sont pas faciles du tout, notamment en raison du fait que la ligne qui sépare la gamme low-cost de la gamme low-medium low-cost se dilue de plus en plus en ce qui concerne les prix. Par exemple, on peut aujourd’hui trouver des smartphones comme le Realme C11 pour moins de 90 euros, un chiffre qui, jusqu’à présent, était réservé aux appareils bas de gamme situés dans la lignée de ce Nokia C1 Plus.

Revenant au nouveau de Nokia, nous avons un smartphone basé, bien sûr, sur Édition Android 10 Go, une version du système d’exploitation bien connu de Google qui est conçue pour consommer très peu de ressources, à la fois en termes de RAM et d’espace de stockage, et qui, cependant, possède toutes les capacités importantes de la version standard dudit système d’exploitation.

Spécifications Nokia C1 Plus

Écran de 5,45 pouces avec résolution HD +. SoC non spécifié avec processeur à huit cœurs (un MediaTek Helio G25, probablement). 1 Go de RAM. 16 Go de capacité de stockage extensible via microSD jusqu’à 64 Go. Batterie de 2500 mAh. Caméra arrière 5 MP. Caméra frontale 5 MP. Mesures: 149,1 mm x 71,2 mm x 8,75 mm. Compatible avec les réseaux 4G.

Les améliorations que ce modèle apporte par rapport au Nokia C1 sont remarquables, car il met non seulement en Prise en charge du réseau 4G, mais il a également été donné un saut majeur dans ses spécifications. Ainsi, par exemple, le Nokia C1 a un CPU avec seulement quatre cœurs, et avait un écran nettement inférieur.

Concernant le design, tout semble indiquer qu’il maintiendra ce que l’on a vu dans le Nokia C1. Si cela se confirme, nous aurons une ligne simple et sobre, mais c’est parfaitement compréhensible, puisqu’il s’agit d’un smartphone qui s’adresse à la gamme petit budget. Votre châssis sera terminé en le plastique, un matériau résistant et bon marché, et l’avant conservera ces arêtes vives qui définissent presque tous les smartphones bas de gamme.

Nous n’avons toujours pas de date de lancement exacte, et nous ne connaissons pas le prix de vente officiel, mais avec le Realme C11 positionné dans la fourchette de 90 à 100 euros, et offrant des spécifications et un design supérieurs, il est clair que le Nokia C1 Plus devrait atteindre un prix approximatif de 50 à 60 euros, au maximum. Sinon, il n’aurait pas sa place sur le marché.