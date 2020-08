HMD conduit Nokia a annoncé quatre smartphones sous différents segments de prix en Inde. Les téléphones nouvellement lancés comprennent quelques téléphones multifonctions et le Nokia 5.3, ainsi qu’un Nokia C3 fabriqué en Inde et fabriqué pour l’Inde, un smartphone 4G abordable.

Selon la société, il s’agit de la première série d’appareils cette année et elle prévoit d’apporter davantage de smartphones axés sur l’Inde au cours de la prochaine saison des fêtes.

(Crédit d’image: Nokia)

Fonctionnalités et spécifications du Nokia 5.3

Le très attendu Nokia 5.3 a finalement été introduit en Inde. Lancé pour la première fois dans le monde en mars de cette année, le téléphone est livré avec un grand écran de 6,55 pouces avec une résolution HD + qui a une certification de faible lumière bleue du TÜV Rheinland pour protéger vos yeux.

Le téléphone est alimenté par un SoC Snapdragon 665 couplé à un GPU Adreno 610 pour les graphiques. Il est lancé dans deux variantes de mémoire et de stockage différentes – 4 Go de RAM et 64 Go de stockage et 6 Go de RAM et 64 Go de stockage. Il existe un support pour la carte Micro SD pour l’extension de stockage.

En termes d’optique, le Nokia 5.3 est livré avec une configuration à quatre caméras montées à l’arrière et le capteur principal est un tireur de 13 mégapixels, un vivaneau ultra-large de 5 mégapixels offrant un champ de vision de 118 degrés, un 2 mégapixels. objectif macro et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Pour les selfies sur lesquels vous aimez cliquer, le Nokia 5.3 est livré avec un jeu de tir selfie de 8 mégapixels.

Le téléphone est alimenté par une batterie de 4000 mAh et fonctionne sous Android 10 hors de la boîte. Le téléphone est garanti pour recevoir quelques mises à jour du système d’exploitation, y compris Android 11 et son successeur. Il existe également un bouton dédié pour invoquer Google Assistant en cas de besoin. En termes de connectivité, le Nokia 5.3 offre une connectivité sans fil via WiFi et Bluetooth.

Prix ​​et disponibilité du Nokia 5.3 en Inde

Le Nokia 5.3 est un appareil uniquement en ligne et peut être acheté sur le site Web officiel de Nokia ainsi que sur Amazon. Le téléphone est disponible en trois options de couleurs différentes – cyan, sable et charbon et est disponible en deux combinaisons de mémoire et de stockage différentes.

Le prix du Nokia 5.3 en Inde a été fixé à Rs. 13 999 pour la variante 4 Go et 64 Go tandis que l’option 6 Go et 64 Go est disponible à Rs. 15,499. Le téléphone est disponible en pré-réservation sur Nokia.com ou Amazon et commencera à être commercialisé à partir du 1er septembre. En tant qu’offre de lancement, la société s’est associée à Jio pour offrir des avantages d’une valeur de 4 000 Rs sur les Rs. 349 plan, qui comprend Rs. 2000 en cashback instantané de Jio et Rs. 2 000 bons d’achat de partenaires.

(Crédit d’image: Nokia)

Caractéristiques et spécifications du Nokia C3

Comme indiqué précédemment, le Nokia C3 se présente comme un appareil intéressant pour les consommateurs d’entrée de gamme. Le Nokia C3 dispose d’un écran LCD IPS de 5,99 pouces avec une résolution HD +.

Fait intéressant, il s’agit d’un smartphone fabriqué en Inde et spécialement conçu pour le marché indien. Il est livré avec un chipset Octa-core UNISOC couplé à des options de mémoire de 2 Go ou 3 Go.

Il dispose d’une caméra arrière de 8 mégapixels et d’un jeu de tir selfie de 5 mégapixels. Il s’agit d’un appareil double sim fonctionnant sous Android 10 prêt à l’emploi. En termes de connectivité, le téléphone dispose d’options de connectivité Wi-Fi, GPS, Bluetooth v4.20, USB OTG, Micro-USB, radio FM, 3G et 4G.

Il existe également un capteur d’empreintes digitales monté à l’arrière, ce qui est rare dans cette gamme de prix. Une batterie de 3040 mAh alimente le téléphone.

Prix ​​et disponibilité du Nokia C3 en Inde

Le Nokia C3 est disponible dans les options de couleur Nordic Blue et Sand. Le prix du Nokia C3 en Inde a été fixé à Rs. 7499 pour la variante de base de 2 Go de RAM et de 16 Go de stockage, tandis que la variante de stockage de 3 Go de RAM et de 32 Go est au prix de Rs. 8 999 en Inde.

Il sera vendu sur la boutique en ligne de Nokia avec les principaux partenaires commerciaux à partir du 17 septembre, tandis que la pré-réservation débutera à partir du 10 septembre. Fait intéressant, Nokia propose également une garantie de remplacement d’un an sur ce téléphone et promet de remplacer directement l’appareil au cas où d’un problème pendant la période de garantie.

(Crédit d’image: Nokia)

Nokia 150

Le Nokia 150 est un téléphone multifonction doté d’une connectivité double SIM et d’un écran de 2,4 pouces. Il dispose également d’une caméra VGA montée à l’arrière et d’une fonction FM sans fil. Le Nokia 150 prend en charge l’extension de mémoire jusqu’à 32 Go via une carte micro SD et dispose d’une connectivité Bluetooth.

Le Nokia 150 est disponible en trois options de couleurs différentes – rouge, cyan et noir et est disponible à l’achat à partir d’aujourd’hui pour Rs. 2299 et peuvent être achetés auprès de Nokia.com ou des partenaires commerciaux de Nokia.

(Crédit d’image: Nokia)

Nokia 125

Dernier point mais non le moindre, le Nokia 125 est livré avec un grand écran couleur de 2,4 pouces. Il est livré avec un clavier ergonomique doté de gros boutons et prenant en charge le FB sans fil. Il a une lumière LED présente à l’arrière qui agit comme une torche mobile en cas de besoin.

Comme le Nokia 150, le Nokia 125 est également livré avec un jeu classique intégré comme Snakes. Le téléphone est disponible dans les options de couleur noir charbon et blanc poudre et son prix est de Rs. 1,999. Il peut être acheté sur Nokia.com ou sur les partenaires commerciaux de Nokia.