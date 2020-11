* Soupir * Nous n’avons aucune preuve, mais aucun doute … Vous souvenez-vous de ces hier où vous passiez des heures avec le jeu de la viborita? Et tu ne nous laisseras pas mentir Nous passons TOUS par un téléphone portable Nokia à un moment de notre vie.

De plus, en lisant ce premier paragraphe, vous vous êtes sûrement souvenu de cette belle étape appelée l’adolescence lorsque toutes vos salles de classe ont apporté certains de ces téléphones, parce que oui, ils étaient des pionniers, ils l’étaient. Avant de continuer, voici une cuillerée de ce doux élixir de vie appelé nostalgie.

Voir sur YouTube

Un sourire a également été dessiné sur nos visages! Eh bien, comme nous le disions, les nouvelles générations n’ont probablement pas beaucoup d’idée de ce dont nous parlons, mais heureusement pour la génération Z et la génération Y (toux, toux… les enfants) est venue le nouveau Nokia 5.3, et la légende veut qu’il soit très bien armé de fonctionnalités très intéressantes.

Et voilà, pour vous amuser, le nouveau Nokia 5.3 a Android One. Cela nous promet une pure expérience Android. Autrement dit, sans applications inutiles, avec une interface simple, plus d’espace pour ce que vous voulez y mettre et que, comme si cela ne suffisait pas, cela garantit deux ans de mises à jour du système d’exploitation et trois ans de correctifs de sécurité mensuels. Et qu’est-ce que cela signifie? Que malgré le temps qui passe, votre Nokia 5.3 continuera à s’améliorer et à se mettre à jour constamment, vous n’aurez donc pas à changer de téléphone de temps en temps.

La durabilité et la résistance de la marque sont également présentes dans ce Nokia 5.3. Il est super protégé, résiste aux chutes, à une utilisation brutale et continuera à fonctionner. (Il n’y a presque pas de smartphones comme celui-ci … sniff). Et pas seulement cela, mais l’arrière est résistant aux rayures, tandis que l’avant est en verre 2,5 D. Ah! Et vous pouvez le trouver en deux couleurs: bleu et anthracite.

Vous souvenez-vous que nous avons mentionné le jeu de la viborita? Eh bien, Nokia 5.3 a évolué pour répondre aux exigences du jeu mobile. Dans les laboratoires Sopitas, nous le mettons à l’épreuve en jouant Call Of Duty: Mobile à voir si très ici, et oui, nous avons été surpris par ses performances et sa fluidité. C’est parce qu’il a un processeur dynamique Qualcomm Snapdragon 665, l’un des plus rapides que vous puissiez trouver à ce prix, plus un écran HD + de 6,55 pouces.

Et maintenant, il est temps de parler des 4 caméras les plus polyvalentes du milieu de gamme. Beaucoup de selfie et tout le reste? Ici, ils garantissent que vous pouvez réaliser des photos de nuit avec une netteté de haute qualité sans utiliser le flash. Avec lui Nokia 5.3 Vous pouvez effectuer un zoom avant avec l’objectif macro ou capturer la scène entière avec l’objectif ultra grand angle 118º. Ou prenez des portraits avec un effet de flou. Tout cela grâce au Appareil photo principal de 13 mégapixels avec ouverture de f / 1,8; un ultra grand angle de 5 mégapixels, un autre appareil photo Macro de 2 mégapixels et capteur de profondeur de 2 mégapixels.

Voici quelques photos que nous avons prises avec le Nokia 5.3

Et comment ou quelle vague?

La qualité et la couleur des photographies sont très remarquables pour un smartphone de milieu de gamme qui se trouve dans le 6 0000 MXN. KHÉ?!?!?!

Aussi, sa batterie de 4000 mAh, ouf. Étonnamment, il a duré 2 jours avec une utilisation modérée, grâce à l’aide de son Intelligence Artificielle. Cela signifie que dès le premier moment où vous l’allumez, il détecte les applications que vous utilisez le plus et économise de l’énergie pour elles.

Voir sur YouTube

Le Nokia 5.3 a tout ce que nous avons aimé du Nokia que nous connaissons, mais sous stéroïdes. Convivialité? Vérifier. Des jeux de nouvelle génération? Vérifier. Résistance au passage du temps? Vérifier. En fait, si on passe en revue ses caractéristiques et qu’on le compare aux options qui existent sur le marché, on va difficilement en trouver un égal au Nokia 5.3 dans le milieu de gamme. De plus, il sera certainement le sujet de conversation lorsque vous rencontrez vos amis.

Si vous souhaitez plus d’informations, consultez-les ici.