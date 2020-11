HMD Global poursuit son engagement envers Nokia à vie adapté aux temps d’aujourd’hui.

Quand on pense à une marque comme Nokia, pour ceux d’entre nous de plus de 25 ans, il est inévitable de ne pas évoquer un petit sentiment de nostalgie. Les Nokia ont dans de nombreux cas le premier contact avec le monde de la téléphonie, comme c’est mon cas, et cela joue un rôle très important dans notre esprit d’achat.

L’entreprise finlandaise le sait et profite de cette mélancolie du passé pour relancer de temps en temps des modèles légendaires mais adaptés aux performances d’aujourd’hui.

C’est le cas de Nokia 6300 Oui Nokia 8000, deux téléphones qui reviendront bientôt sur la scène comme les modèles Nokia 3310, Nokia 8810 ou Nokia 5310 l’ont fait plus tôt cette année.

Les appels Wi-Fi ont fait progresser l’exclusivité

Ce n’est pas HMD Global (la société qui a obtenu la licence de la marque Nokia pour les smartphones) en charge de communiquer le (re) lancement des Nokia 6300 et Nokia 8000, mais un liste de mobiles innocents qui prennent en charge les appels wifi de l’opérateur danois Telia.

Vous y voyiez une large liste de téléphones compatibles avec les appels Wi-Fi, parmi lesquels figuraient invités inattendus: le Nokia 8000 4G et le Nokia 6300 4G. La société a déjà corrigé la fuite, mais plusieurs sites Web étaient plus rapides et ont conservé la capture d’écran que nous voyons ci-dessous.

Ces deux «nouveaux» téléphones Nokia devraient être disponible sur le marché européen avant la fin de l’année. Nous n’avons pas trop de détails sur ses fonctionnalités, la seule chose que nous savons est sa compatibilité avec les appels Wi-Fi, donc sa la compatibilité avec les réseaux 4G est garantie.