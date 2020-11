En 1812, l’horloger prussien Abraham-Louis Breguet conçu et fabriqué celui qui deviendra le premier montre à bracelet Histoire. Son objectif, logiquement, était de dire l’heure. Ni lui ni aucune des personnes dévouées à sa profession n’imagineraient à quel point une montre serait capable au fil des ans. De la maîtrise de notre sommeil à la notification des messages qui nous parviennent sur le téléphone portable, en passant par la mesure de certains paramètres physiologiques. Les plus simples peuvent mesurer le pouls et certains plus complexes peuvent même effectuer un électrocardiogramme. Mais non, l’horloge qui diagnostique le coronavirus n’a pas encore été inventée.

Tout cela vient de la vidéo publiée hier sur Instagram par l’influenceur de La Isla de las Tentaciones Oscar Ruiz Mateos. Il y faisait la promotion d’une smartwatch très bon marché, 29 euros, avec une longue liste de qualités parmi lesquelles il mentionnait, comme une de plus et sans trop accorder d’importance, «détecter COVID». Cela n’est pas possible sans le moindre doute. Mais y a-t-il quelque chose que ces appareils peuvent faire pour contrôler notre santé en ces jours de pandémie?

Petite vérité derrière la vidéo de l’horloge qui diagnostique le coronavirus

L’horloge qui diagnostique le coronavirus n’existe pas. La Détection du SARS-CoV-2 Cela peut être fait en recherchant son matériel génétique, par PCR, ou certaines protéines de sa structure, comme dans le test antigénique. Il existe également des tests qui détectent des anticorps qui indiquent qu’une infection est en cours ou qu’elle est déjà terminée.

Il existe de nombreux tests pour détecter le coronavirus, mais des échantillons biologiques sont nécessaires

Cependant, pour chacun d’entre eux, un échantillon biologique est nécessaire, soit exsudat nasopharyngé ou oropharyngé, de du sang ou, dans certains cas, de salive. Des recherches sont également en cours Composés volatils excrétée par les patients atteints de COVID-19 lors de la respiration, ce qui pourrait être détecté par le nez aigu des chiens dressés.

Il existe certainement de nombreuses façons de diagnostiquer, mais aucune ne peut effectuer une smartwatch. Alors y a-t-il quelque chose que cela pourrait faire pour détecter la maladie? La réponse est non, bien que certains symptômes puissent nous aider à contrôler.

J’ai espéré qu’après le “détecter le covid”, il rirait, mais NON, il le pense. pic.twitter.com/Fao4T4qN9A – Brioche (@BrioEnraged) 25 novembre 2020

Des montres qui veillent sur la santé

Depuis le début de la pandémie, certaines études ont souligné comme une particularité du COVID-19 le fait que les patients peuvent souffrir faibles niveaux d’oxygène dans le sangmais ne vous sentez pas en train de vous noyer. C’est dangereux, car au moment où vous réalisez que le poumon pourrait déjà être gravement endommagé. Par conséquent, il est recommandé aux patients à risque, tels que les personnes âgées, de surveiller ce paramètre et aux personnes séropositives qui, même s’il est léger, le font également contrôler.

Certaines montres intelligentes mesurent la saturation en oxygène

Cela se fait via un appareil appelé oxymètre de pouls, que l’on trouve facilement dans les pharmacies ou les magasins spécialisés. Mais c’est aussi parmi les qualités de certaines smartwatches, comme l’Apple Watch Series 6.

Cela signifie-t-il que l’appareil que l’influenceur a annoncé peut détecter le COVID-19? Bien sûr que non. La saturation en oxygène peut chuter en raison d’un Infection par le SRAS-CoV-2, mais aussi pour d’autres raisons. De plus, cette infection peut également survenir sans affecter ce paramètre. Mais on ne sait même pas si la montre promue peut mesurer cela spécifiquement, car elle ne le mentionne à aucun moment.

Donc non, l’horloge qui diagnostique le coronavirus n’existe pas. Certains vont beaucoup plus loin qu’Abraham-Louis Breguet n’aurait jamais pu rêver, mais pas aussi loin.