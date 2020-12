le vol d’électronique Ce n’est pas nouveau, cependant, ces dernières semaines, il a fait la une des journaux car il est devenu une constante. Après avoir su que des dizaines de consoles PS5 ont été volées par différentes méthodes, aujourd’hui un nouveau produit est dans le viseur des voleurs: GeForce RTX 3090.

La carte vidéo la plus puissante de NVIDIA a fait l’objet de un vol en Chine, là où les voleurs se sont emparés 40 cartons équivalent à 280000 euros. Selon Tom’s Hardware, le vol a eu lieu dans le Usine MSI, où les criminels seraient entrés avec l’aide d’un employé.

L’usine chinoise de MSI a été volée, a volé 40 boîtes RTX3090, la valeur totale de 2200000RMB ……

MSI a été officiellement annoncé et informé à la police, récompense de 100000 RMB pour rapporter des informations efficaces. pic.twitter.com/JWw8hOMioG – 夕 惕 若 厉 (@ GoFlying8) 7 décembre 2020

Selon MSI, le complexe est surveillé par vidéosurveillance et ils ont un contrôle strict de l’entrée et de la sortie des camions de transport. Pour le moment, on ne sait pas où se trouve la GeForce RTX 3090 et l’identité des criminels. Le fabricant offre une récompense de 12600 euros à qui vous fournissez des informations leur permettant de récupérer le matériel.

Le nombre total de cartes vidéo volées s’élève à 220 unités, très peu pour certains, même si nous parlons de Modèle haut de gamme NVIDIA. Chaque GeForce RTX 3090 a un PDSF de 1500 $, bien qu’il soit pratiquement impossible à obtenir à ce stade.

PS5, Xbox Series X et la nouvelle NVIDIA RTX, dans le collimateur des revendeurs (et des voleurs)

Nvidia

Les GPU NVIDIA, comme les consoles PS5 et Xbox Series X sont devenus la cible des scalpeurs, qui avec l’aide de bots, ils épuisent l’inventaire des produits pour le revendre sur eBay et d’autres sites d’enchères. Nous ne serions pas surpris si les GPU qu’ils ont volés à MSI se retrouvent sur le marché noir, où les prix de revente jusqu’à 2500 $ En moyenne.

La nouvelle GeForce RTX 3090 a fait ses débuts début septembre aux côtés des modèles RTX 3080 et RTX 3070. Ce GPU est le premier au monde à offrir jeux très détaillés en 8K HDR, une résolution qui n’est même pas envisagée dans cette génération.

Les premiers benchmarks de la série RTX 30 affichent des performances infiniment supérieures par rapport à la génération précédente. La RTX 3070 dépasse un RTX 2080 et jusqu’à présent l’un des modèles les plus convoités de ceux qui cherchent à mettre à niveau leur ordinateur de jeu.

Pour l’instant, on ne sait pas quand le problème d’inventaire afin que les consommateurs puissent acheter leur carte vidéo sans aucun problème. Les dernières années ont été difficiles pour ceux qui recherchent un GPU, à commencer par les pénuries causées par les mineurs de crypto-monnaie.

Maintenant, ce n’est pas seulement le COVID-19 qui pose problème, mais les revendeurs qui sont en rupture de stock avant que vous ayez fini d’entrer votre nom sur le formulaire.

