Maintenant que toute votre vie numérique – personnelle et professionnelle – est confinée à votre maison, il est plus tentant que jamais de laisser vos mots de passe sur un bloc-notes ou une feuille de calcul déverrouillée pour un accès facile. Cependant, même si vous quittez rarement votre maison, le fait de ne pas protéger ces informations d’identification critiques pourrait entraîner des comptes frauduleux qui compromettraient vos données. Gardez les clés de votre vie numérique en sécurité, sécurisées et accessibles avec NordPass, un gestionnaire de mots de passe de nouvelle génération pour toutes vos façons de travailler et de jouer en ligne.

Qu’est-ce que NordPass?

NordPass a été conçu par des professionnels du secteur de la cybersécurité dans le but de fournir aux utilisateurs un moyen sûr et simple d’enregistrer et d’accéder à leurs mots de passe et à d’autres informations numériques vitales sur le Web. NordPass propose une gamme d’outils de gestion des mots de passe, y compris la sauvegarde automatique pour que vous n’ayez pas à saisir manuellement vos informations d’identification dans l’application pour les conserver en toute sécurité, et la saisie automatique qui facilite encore plus la connexion à vos sites Web préférés. Le générateur de mots de passe intégré de NordPass vous permet également de créer facilement de nouveaux mots de passe aléatoires et de les enregistrer pour une utilisation future.

Pour vous assurer que vos informations sont toujours sûres et privées, NordPass est construit sur une «architecture sans connaissance» qui crypte toutes les données directement sur l’appareil de l’utilisateur avant de les envoyer aux serveurs de NordPass pour la synchronisation et la sauvegarde. Le chiffrement est géré via XChaCha20, une technologie de chiffrement en plein essor qui est déjà adoptée par de nombreuses organisations de la Silicon Valley. Pour fournir une couche de protection supplémentaire, tous les comptes NordPass sont livrés avec une authentification à deux facteurs en option, garantissant que seul vous ou un contact de confiance pouvez accéder à vos informations à tout moment.

Abonnez-vous à NordPass Premium et économisez 50% pour les deux prochaines années

Si vous souhaitez essayer NordPass par vous-même, il existe un certain nombre de plans pour vous aider à démarrer. L’option gratuite promet une durée de vie de mots de passe illimités, de notes enregistrées et de cartes de crédit, ainsi que la synchronisation multi-appareils avec accès à un appareil actif à la fois, le tout pour absolument 0 $. Tout ce que vous avez à faire est de télécharger l’application NordPass pour votre ordinateur et / ou votre téléphone Android, de vous inscrire et vous êtes prêt à commencer à gérer vos mots de passe en toute sécurité et efficacement.

D’un autre côté, NordPass Premium offre tout ce qui précède, plus l’accès à 6 appareils actifs à la fois, le partage sécurisé des éléments et la prise en charge des contacts de confiance. Lorsque vous vous inscrivez à ce lien – ou utilisez le code AndroidPolice à la caisse – vous pouvez obtenir NordPass Premium pour aussi peu que 2,49 $ par mois (50% de réduction sur le PDSF) pendant les deux premières années, 2,99 $ par mois (40% de réduction sur le PDSF) pendant un an ou 4,99 $ par mois sur un forfait mensuel. Mieux encore, si vous n’êtes pas satisfait de votre abonnement après 30 jours, NordPass vous remboursera votre achat à 100%, garanti.

Remarque: Ce message est une annonce. Le contenu à l’intérieur ne représente pas les points de vue ou les opinions de l’équipe Android Police. Des publications comme celles-ci aident à financer toutes les fonctionnalités intéressantes que vous voyez sur AP, et vous pouvez nous aider davantage en consultant les produits ou services présentés sur cette page.

