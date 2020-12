Quelques mois après avoir été acquis par un groupe d’investisseurs dirigé par Investcorp, Avira – la société d’antivirus – change à nouveau de mains. Norton a annoncé le rachat de la société de sécurité allemande pour un chiffre proche de 360 ​​millions de dollars.

NortonLifeLock, anciennement Symantec, a décidé d’acquérir Avira mieux se positionner en Europe. Vincent Pilette, PDG de la société américaine, a mentionné dans un communiqué que cet achat accélérera la croissance internationale et élargira le modèle de commercialisation avec une solution freemium.

Pour sa part, Travis Witteveen, directeur d’Avira, a déclaré que les deux entreprises ont le même objectif. Avec cette opération, Avira tirera parti de l’échelle de NortonLifeLock pour atteindre plus de consommateurs. L’opération aura lieu au cours du quatrième trimestre fiscal 2021 et devrait atteindre 50% de la marge opérationnelle par la suite.

Rachat d’Avira par Norton c’est une décision stratégique. La société allemande a été vendue en avril 2020 à Investcorp pour un montant de plus de 180 millions de dollars. Avira compte actuellement des dizaines de des millions d’utilisateurs utilisant votre antivirus gratuit et il a des accords avec d’autres sociétés comme IBM, Canonical, Deutsche Telekom et plus encore.

Avec l’achat d’Avira, Norton proposera pour la première fois un antivirus gratuit

Après être resté l’une des principales sociétés de sécurité à la fin des années 1990 et au début des années 2000, Symantec s’est égaré. Les antivirus comme Norton ou McAfee sont restés relégué au second plan par les versions gratuites d’AVG, d’Avast et d’autres entreprises qui ont profité du modèle freemium.

Alors que des entreprises comme Kaspersky se sont adaptées à ce schéma, Symantec a opté pour le modèle d’abonnement. En ce moment il n’y a pas de version gratuite de Norton et n’offre qu’une période d’essai de 30 jours, comme si nous étions en 2002 avec Windows XP.

Le site Web de Norton explique pourquoi ils ne disposent pas d’un antivirus gratuit.

Lorsqu’il s’agit de protéger vos appareils, vos finances et votre identité en ligne, la sécurité bas de gamme peut ne pas être suffisante. Vous avez besoin de vitesse et de précision. Certaines solutions de sécurité trop zélées et moins intelligentes bloquent les choses qui ne devraient pas être bloquées ou ralentissent les utilisateurs avec des notifications constantes «êtes-vous sûr?».

Bien que certaines de ces affirmations soient vraies, la réalité est que un antivirus gratuit fonctionne depuis plus d’une décennie et en constante amélioration. Avec l’achat d’Avira, NortonLifeLock est en retard à la fête, bien qu’ils disent qu’il vaut mieux tard que jamais.