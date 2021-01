Rien n’est la nouvelle société de Carl Pei, dédiée au développement d’appareils intelligents.

Écrit par Christian Collado dans Technologie

Comme nous l’avions prévu en octobre de l’année dernière, Carl Pei, co-fondateur de OnePlus. Il quitte la firme chinoise après 7 ans à la recherche de nouveaux objectifs et de projets solo. L’un de ces projets a été annoncé il y a des mois, et soutenu par des célébrités comme le youtubeur Casey Neistat ou l’inventeur de l’iPod, Tony Fadell, qui n’a pas hésité un instant. investir dans la nouvelle entreprise de Pei.

Maintenant, cette société est officielle et son nom est “Rien” – “Rien”, littéralement.

Selon Pei lui-même a confirmé dans un communiqué de presse, Nothing est une entreprise dédiée au développement et à la production d’appareils intelligents, et bien que pour le moment il n’ait pas été révélé quels seront les premiers produits de l’entreprise, ils affirment qu’ils seront prêts au cours du premier semestre de cette année.

À quoi s’attendre de Nothing, la nouvelle marque du co-fondateur de OnePlus

Selon Pei, l’idée de rien est «Supprimer les barrières entre les personnes et la technologie», à travers de “Belle technologie, mais naturelle et facile à utiliser”, de sorte que «cela reste en arrière-plan et donne l’impression de ne rien avoir».

En ce sens, l’entreprise précise qu’elle entend créer des appareils appartenant à différentes catégories, dans le but de créer un écosystème de produits qui fonctionnent en harmonie les uns avec les autres. Et même si au début on avait supposé que le les premiers produits de la firme étaient en quelque sorte liés au monde de l’audio, Pei n’a pas osé dire si les haut-parleurs ou les casques seront parmi les premiers produits lancés par l’entreprise.

En plus de cela, Pei précise que l’entreprise a l’intention de réaliser un profit grâce à la vente du matériel, et non le logiciel ou les services. En ce sens, ils planifient vous différencier des autres entreprises en utilisant des composants sur mesure depuis le début, au lieu d’utiliser ceux déjà existants et utilisés par d’autres entreprises. Avec cela, l’aspiration est de rendre les produits Nothing’s uniques, ce dont Pei ne pouvait se vanter lorsqu’il dirigeait OnePlus.

Pour l’instant, on ne sait pas grand-chose d’autre sur les plans pour Rien. La société possède déjà son propre site Web, ainsi que des profils Twitter et Instagram où ils publieront des informations sur son développement et son déploiement ultérieur. Sans aucun doute, nous resterons attentifs aux mouvements de cette mystérieuse firme.