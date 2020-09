Le . Summit sera un peu différent cette année. Mais en cette période inhabituelle, il y a une chose qui ne changera pas: des orateurs incroyables et des commentaires perspicaces sur où la technologie, la science et l’innovation nous conduisent en tant que société.

Au cours d’une période de trois semaines en octobre, nous convoquons certains des plus grands penseurs de la planète pour le 9e sommet annuel .. Cette expérience virtuelle fournira des aperçus et de l’inspiration sur des sujets pertinents pour l’industrie de la technologie et notre vie plus large en ces temps sans précédent: les voyages, l’éducation, l’avenir du travail, l’informatique, la politique et la politique, le leadership, les startups, la santé, les vaccins et bien plus encore.

Les billets pour lève-tôt sont en vente ici, allant de 29 $ pour les étudiants, les startups, les organisations à but non lucratif et les entités gouvernementales à 149 $ pour un accès de niveau VIP. De plus, étant donné cette conjoncture économique sans précédent, nous mettons gratuitement à disposition un pool de billets pour ceux qui n’ont pas les moyens de payer le prix d’entrée normal. Pour accéder à ces billets, veuillez nous envoyer un courriel à events@..com.

Le Sommet 2020 comprendra plus d’une douzaine de sessions approfondies au cours du mois d’octobre, les discussions et les panels au coin du feu se déroulant les mardis et jeudis de 11 h à 14 h. (PT).

En étalant la conférence sur trois semaines, nous espérons éliminer la fatigue de Zoom / Teams / Hangouts / Webex, permettant aux participants de se connecter aux sessions par petits morceaux. Toutes les sessions seront également mises à la disposition des participants à la conférence sur demande, ce qui permettra à nos invités de regarder en direct des interviews journalistiques selon leurs propres horaires. Notre plateforme événementielle fera du chat et d’autres opportunités de réseautage un jeu d’enfant, permettant aux participants de se connaître et d’approfondir les principaux sujets de discussion.

La scène principale de Bank of America proposera des discussions au coin du feu avec certains des plus grands leaders de la technologie et des affaires, tandis que la phase technologique de la santé Regence approfondira le COVID-19, la télésanté et la façon dont la technologie transforme un système de soins de santé désuet.

Nous sommes ravis de vous présenter certains des conférenciers confirmés qui se joindront à nous pour le sommet virtuel .. Découvrez-en plus ici et restez à l’écoute pour plus d’annonces dans les jours à venir.

Quelques-uns des points forts de l’ordre du jour jusqu’à présent:

La course à un vaccin COVID-19: Des experts en maladies virales discuteront des progrès réalisés vers un vaccin COVID-19 tout comme un pic d’automne est prévu. Le panel estimé comprend le Dr Deb Fuller, professeur de microbiologie à l’Université de Washington; Dr Lynda Stuart, directrice adjointe de la Fondation Bill & Melinda Gates; Dr Melanie Ivarsson, directrice du développement chez Moderna, l’une des principales sociétés biopharmaceutiques avec un candidat vaccin en phase 3.

Le PDG d’Expedia parle de voyage: Aucune industrie n’a peut-être plus souffert que le secteur mondial des voyages, et des millions de voyageurs d’affaires et de loisirs se demandent quand il sera sûr de prendre ce vol à destination de New York ou de naviguer dans les Caraïbes. Nous discuterons des perspectives de rebond et de la manière dont l’industrie du voyage innove en ces temps difficiles lors d’une discussion au coin du feu avec le nouveau PDG d’Expedia Group, Peter Kern.

L’avenir de l’éducation: Apprentissage à distance. Commencements virtuels. Accès équitable à la technologie. Les défis auxquels font face les éducateurs, les établissements, les parents et les étudiants sont radicalement différents cet automne, car de nombreux campus et écoles restent vides. Écoutez le Dr Maria Klawe, présidente du Harvey Mudd College; Jessie Woolley-Wilson, PDG de DreamBox Learning; et Diane Tavenner, cofondatrice et PDG de Summit Public Schools. Animé par Tyra Mariani, présidente de la Fondation de la famille Schultz et ancienne chef de cabinet adjointe du Département américain de l’éducation.

Voici un petit aperçu de la gamme. Un programme complet sera publié dans les prochains jours, et nous avons quelques surprises en réserve pour ce qui en fera un sommet mémorable et instructif. Consultez nos conférenciers confirmés sur le site de l’événement . Summit et cherchez d’autres à ajouter à l’approche de l’événement.

Inscrivez-vous ici ou ci-dessous. Nous espérons voir toute la communauté . – quoique virtuellement – au Sommet . 2020. Veuillez nous envoyer un courriel pour toute question: events@..com.

Un grand merci à nos sponsors pour avoir contribué à rendre le . Summit possible: Bank of America, Regence, EY, ALLtech, Slalom, Wave Business, Wilson Sonsini, PayScale et ExtraSlice.