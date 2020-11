Si on parle de tatouages, les fans de Une pièce Ils sont parmi les plus animés pour raconter des histoires et immortaliser des éléments de la série sur leur peau. Dans le passé, nous avons vu des tatouages ​​qui viennent directement comme des pages de manches, mais ce double tatouage de Une pièce nous raconte une scène complète et incroyable de la série. Nous vous disons que c’est l’un des tatouages ​​One Piece les plus punk que vous puissiez obtenir.

La série est célèbre à la fois pour le dessin soigné de Eiichiro Oda comme ses aventures, avec plus de 20 ans de transmission plus toutes les histoires du manga, pour pouvoir représenter une scène en un double tatouage C’est ce qui nous manquait et ce que ce fan nous montre aujourd’hui. Ils ont créé un tatouage avec des lignes, d’une seule couleur où l’on voit deux scènes communes tatouées à l’intérieur des deux bras. Dans l’un d’eux, nous voyons Barbe Noire avec quelques bouteilles d’alcool défiant l’équipage du Chapeaux de paille. Nous avons récemment vu comment Ace et Shanks jouent dans l’un des tatouages ​​les plus impressionnants de One Piece.

Mon premier tatouage, “le rêve d’un homme ne mourra jamais!” de OnePiece

De l’autre côté, nous voyons Luffy Oui Zoro qui semblent ne pas prêter beaucoup d’attention à ce qui se passe de l’autre côté mais avec Luffy tournant son visage, il fait un clin d’œil à la connexion entre les deux scènes. L’idée de faire ces tatouages ​​a été incroyable et l’exécution de lignes fines et de petites ombres est sans aucun doute également impeccable, maintenant nous avons seulement besoin de savoir, qui d’autre pointe vers un tel tatouage?

