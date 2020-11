Nous analysons la peur dans Remothered: Broken Porcelain

Remothered: Porcelaine cassée C’est un titre qui arrive avec plus d’ombres que de lumières, malheureusement. Un jeu qui datait de sa sortie au 20 octobre et il semble que son avance pour profiter de la campagne d’Halloween et le nombre de titres prévus pour ce mois-là ne cadraient pas trop bien avec la suite de Remothered: Tormented Fathers.

Nous analysons tous les bons et les mauvais de ce titre de Jeux Stormind Oui Jeux modus.

Histoire

Les années 70, une fille qui se souvient à peine des expériences de son passé et qui est confinée dans une sorte d’hôtel reconditionné en internat pour filles.

Maintenant, Chris Darril, le responsable de cette grande histoire nous apporte une nouvelle histoire qui plonge dans les mystères de la Phénoxyle, les papillons de nuit qui dominent les esprits et les terribles morts qui se sont produites dans le premier épisode.

En essayant de s’échapper, notre protagoniste découvre que les ouvriers se comportent étrangement et c’est là que notre aventure commence alors que nous allons essayer de découvrir pourquoi.

Nous n’avons pas besoin de connaître l’histoire précédente pour jouer à Remothered: Broken Porcelain.

Eh bien, selon ses développeurs, ce n’est pas nécessaire, entre autres car au début nous aurons la possibilité de regarder un résumé vidéo assez détaillé de l’histoire précédente.

Gameplay

Remothered: Porcelaine cassée est un jeu qui nous rappelle à bien des égards Resident Evil Nemesis. C’est un titre furtif où la tension et les frayeurs sont assurées.

Notre mission sera de trouver des indices pour pouvoir avancer dans l’histoire Parmi ces objets, nous aurons des objets spécifiques, des clés ou même des objets de collection tels que des cartons de lait avec des informations sur les filles disparues si nous voulons terminer le jeu à 100%.

Les autres objets essentiels seront ceux destinés à se battre ou à utiliser comme distraction comme une simple boîte à musique, avec elle, nous aurons des moments dans lesquels les soi-disant harceleurs nous poursuivront et pour cela nous devrons prendre la décision de nous confronter ou de nous confronter à la plus réussie qui sera de les distraire avec elle et de rester cachés quelque part, nous garderons cela à l’esprit dès le début.

La survie nécessitera plus que des réactions rapides, car des performances stratégiques et ingénieuses seront essentielles dans cette aventure envoûtante. Nous devrons être intelligents pour analyser le meilleur moment pour se faufiler, fuir ou combattre des dangers imminents qui peuvent amener les chasseurs à devenir les leurs.

Enquêtez et évadez-vous dans Remothered: Broken Porcelain

Des énigmes et des énigmes stimulantes mais pas difficiles et un scénario élargi transforment l’atmosphère sombre et sombre en une expérience terrifiante qui nous hantera.

Aussi nous allons acquérir des compétences comme être capable d’interagir avec des objets ou des personnes au loin. Ou celle de posséder un chien par exemple, qui a été rendue assez compliquée par un bug qui nous a rendu impossible.

Dommage que tout le bon travail et la proposition de mécanique plus qu’intéressante soit un peu ternie par la quantité d’erreurs que nous avons trouvé lors de son lancement. Nous entrerons plus en détail dans la partie technique sur cet aspect.

Difficulté et durée

Nous aurons le jeu prêt à être désinstallé dans quelques minutes 4 ou 5 heures qui sera le temps qu’il faudra pour le terminer à 100%.

Quant à la difficulté, c’est un jeu que si vous vous conformez à sa mécanique principale qui est d’aller furtivement et de ne pas aller beaucoup au combat à moins que ce ne soit de l’arrière et de la trahison au fur et à mesure que le jeu progresse, nous n’aurions pas à avoir de problème majeur pour le compléter. à 100%.

Section technique

Eh bien, cette section est sans aucun doute la plus controversée de l’analyse depuis Remothered: Broken Porcelain a été publié avec une quantité massive de bugs qui rendent l’expérience de jeu pas la meilleure, surtout dans les moments clés du jeu qui n’est autre que de fuir pour se cacher, ou de voir comment le personnage est frappé avec des objets inexistants, les harceleurs restent figés et ne bougent pas et ainsi de suite bien d’autres erreurs que nous comprenons peu à peu seront résolues pour positionner ce titre là où il le mérite vraiment pour son histoire et sa bonne proposition.

Graphiquement, c’est un jeu qui a l’air vraiment bien, les effets de lumière et ses personnages sont assez travaillés même s’il est vrai que le mouvement de ceux-ci est un peu grossier.

Les ennemis sont assez charismatiques pour un jeu d’horreur et c’est à applaudir, surtout l’ennemi principal qui me semble brillant sur le plan artistique.

Quant à la partie sonore, elle est dérangeante, une bande-son réalisée par le compositeur Luca Balboni (Remothered: Pères tourmentés, les miens, regardez-les tomber) Cela nous fournira une tension qui convient très bien au jeu mais que parfois nous voyons comment cela disparaît et qu’il faut du temps pour retentir après quelques secondes, cela n’a aucun sens que cela se produise. La même chose se produit avec les effets sonores que nous voyons combien de fois ils entrent hors du temps.

Nous trouverons le titre avec des voix en anglais et nous aurons des sous-titres en espagnol, ce que nous verrons avec pas mal d’erreurs de traduction, mais au moins nous pouvons suivre l’intrigue brillante de manière confortable.

Conclusion finale

Un titre que nous espérions être à la hauteur de son prédécesseur mais la vérité est qu’il ne l’a pas atteint.

Il est vrai qu’il a des moments sublimes et en termes de design c’est largement suffisant malgré quelques erreurs de mouvement des personnages, mais le grand nombre de bugs que nous avons constatés rend parfois très difficile de vouloir continuer à jouer.

Par conséquent, si vous êtes un amateur de jeux d’horreur et que vous souhaitez continuer à découvrir les détails de cette histoire passionnante, qui a un script assez travaillé, je peux le recommander.

Si, au contraire, vous êtes novice dans cette saga, Je vous dirais d’attendre l’arrivée d’une offre ou d’attendre quelques mois pour obtenir le car à ce stade, les bugs qui le rendent presque irréalisable sont résolus et vous pouvez en profiter à 100%.

Une fois de plus, on voit comment un jeu qui ne vient pas d’une grande entreprise et qui a des osiers brutaux pour créer une belle histoire dans le genre d’horreur dans les jeux vidéo, est tronqué par une mauvaise planification dans son lancement précipité.

Pour

Graphiquement conforme très bien Script très bon et travaillé Mécanique intéressante

Contre

Des bugs impardonnables qui ruinent un bon travail