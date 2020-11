Personne ne sait que la saison NBA 2020 a été particulièrement atypique en raison de la pandémie, comme cela s’est produit dans de nombreux autres sports plus ou moins touchés par celle-ci. Les barrages finaux se sont disputés dans une bulle pas moins qu’à Disneyland avec des spectateurs virtuels et des champions qui verdoyaient les lauriers d’une franchise, les Lakers, qui attendait depuis trop longtemps pour continuer à écrire l’histoire. Même le repêchage, autre grand spectacle du sport aux USA, vient de se tenir à distance.

Mais les fans qui n’ont pas eu toute la NBA que nous aurions aimé auraient été la consolation de descendre sur le court avec nos joueurs préférés dans des pavillons remplis de spectateurs virtuels bruyants grâce à des simulateurs comme NBA2K21. Et grâce aux évolutions successives du jeu, il y a tout: graphismes réalistes, stratégie, management d’équipe et possibilité de faire carrière en NBA avec notre propre “rookie”.

Et c’est que depuis 1999, Visual Concepts a réalisé le jeu de basket parfait en termes de précision de la simulation, les mouvements des joueurs (certains indéniables et mortels), les détails visuels du même (y compris les tatouages) et c’est fait un excellent travail de mise à jour de tout cela avec des téléchargements périodiques des modifications apportées par l’équipe de jeu lorsqu’il y a des changements dans les équipes avec des ajouts ou des suppressions de nouveaux joueurs. Est-ce que cela fait de 2K21 un excellent jeu? Cela représente-t-il une évolution significative par rapport aux éditions précédentes? Nous verrons plus tard.

Tout d’abord, nous allons parler de la section graphique. Il n’y a qu’un seul mot: spectaculaire. C’est toujours la franchise sportive qui a mis le plus d’attention dans cette section (et qui promet d’être meilleure avec les nouvelles générations de consoles) avec une modélisation en trois dimensions avec des détails exquis.

En plus des animations personnalisées précitées de chaque joueur avec leurs particularités, des pavillons réalistes avec des détails d’éclairage et de réflexion exceptionnellement réussis en font l’une des forces décidées de NBA2K21. Non pas qu’il y ait de bonnes nouvelles et des avancées à cet égard en ce qui concerne le 2K20, mais c’était déjà un excellent jeu à cet égard.

Gameplay

L’un des aspects les plus importants d’un jeu de simulation sportive est précisément le gameplay. Dans le cas de jeux comme NBA2K21, cela inclut d’une part «l’action», c’est-à-dire le gameplay dans les jeux et d’autre part la partie de l’histoire et du manager, dans laquelle l’interaction est moins immédiate mais aussi très importante.

La principale nouveauté du contrôle des joueurs lorsqu’ils pratiquent en tant qu’athlètes virtuels est l’adoption d’un nouveau système de tir. Avant, pour frapper le panier, l’important était de contrôler le temps, maintenant il faut viser avec le bâton pour réaliser un tir correct. Cela rend la frappe plus difficile, mais surtout ajoute un élément de réalisme et oblige les joueurs plus expérimentés à faire de l’exercice à nouveau, ce qui est une bonne chose pour que cela ne ressemble plus à “la même chose”.

L’inconvénient est que cela complique les actions des joueurs moins expérimentés et augmente la courbe d’apprentissage. C’est un vieux débat comme le monde des jeux vidéo, vaut-il mieux relever la difficulté pour que la maîtrise du jeu soit un défi pour les joueurs plus experts ou devrait-il être plus facile pour ceux qui abordent le jeu pour la première fois de ne pas être frustrés? L’équilibre est difficile et à mon avis en NBA2K21, et dans les éditions précédentes, il est tout à fait atteint.

Il est vrai qu’en ce qui concerne le gameplay, il y a des moments frustrants qui n’ont pas encore été réglés, comme un joueur de 2.16 près du panier optant parfois à ses risques et périls pour faire un tir acrobatique que nous n’avons pas pris. demandé au lieu de faire sauter le cerceau comme il est censé le faire, mais ce sont des situations que nous ne rencontrons pas souvent. En général, le jeu près du panier est ce qui peut être considéré comme un sujet en suspens pour les plus exigeants (comme moi, bien sûr).

Mouvement sur le terrain

En plus de cet ajout à la mécanique de tir, de nouveaux mouvements ont également été ajoutés à la fois sans balle et avec elle. Nous les trouverons bien nécessaires puisque la défense appliquée par l’intelligence artificielle du jeu a également mis les batteries d’une génération à l’autre et il sera plus difficile de trouver des plans clairs si l’on ne gère pas l’art du blocage ou de la recherche d’espaces.

J’ai aussi aimé la façon dont les joueurs de mon équipe qui contrôlent l’intelligence artificielle sont désormais plus intelligents, par exemple, en apportant des clarifications aux joueurs qui sont bons en tête-à-tête ou qui sortent des blocs pour demander le ballon et prendre des coups francs. En général, de petites contributions qui rendent le jeu plus rond si possible dans les simulations.

Mode carrière

Mais un autre cheval de bataille de cette franchise est sans aucun doute le mode carrière, dans lequel nous concevons notre propre joueur et l’accompagnons tout au long de son parcours du lycée à sa carrière professionnelle en NBA. Dans cette édition, l’histoire est plus complexe et totalement nouvelle, avec des “extras” intéressants qui interviennent dans les moments clés de la carrière de notre joueur comme s’il s’agissait d’un vrai film (et en fait c’est ainsi qu’il est conçu dans le jeu).

Cette édition a incorporé l’histoire intitulée “L’ombre longue” dans laquelle le jeune joueur doit triompher dans l’ombre de son père, un joueur à succès décédé. Il y a des moments pour tous les goûts, notamment au lycée où nos choix détermineront l’avenir de notre joueur dans la ligue professionnelle.

Les foutus micropaiements

À tout moment, nous pouvons développer certaines compétences de notre joueur avec des entraînements et des jeux, mais malheureusement, il existe également un raccourci et c’est d’utiliser les micropaiements disponibles tout au long du jeu. Le fait est que personnellement cela ne me semble pas équilibré, c’est beaucoup plus cher de développer des compétences à travers le jeu que de payer notre livre de viande au développeur de jeu gourmand et cela peut être vraiment frustrant (surtout pour les joueurs gourmands comme celui qui s’abonne).

Le mode General Manager est vraiment amusant et met entre nos mains le contrôle d’une équipe professionnelle pour gérer leurs destinations en achetant, vendant ou échangeant des joueurs avec d’autres franchises. Le mode Mon équipe est également très amusant avec un jeu de cartes constamment mis à jour (par exemple avec des cartes spéciales pour des événements comme Halloween). Nous pouvons faire évoluer les joueurs et l’équipe avec ces cartes ou les échanger. Ici aussi il y a un déséquilibre évident si nous décidons d’utiliser l’argent pour faire évoluer notre équipe.

Bien sûr, une autre force du jeu, en particulier pour les nostalgiques en tant que serveur, est la possibilité d’utiliser des joueurs et des équipes historiques pour des escarmouches réelles ou imaginaires entre des équipes d’antan ou face à des équipes actuelles pour des duels de rêve spectaculaires. De plus, des équipes de la ligue professionnelle féminine ont été incorporées pour ajouter de nouvelles possibilités.

Conclusions

Le 2K21 continue d’offrir tout ce qui nous passionne dans cette franchise de simulation de basketball professionnelle des États-Unis: une simulation très soignée et un très bon gameplay. Les graphismes sont excellents et il est surprenant de voir comment on peut reconnaître les mouvements et même les gestes de plus en plus de joueurs, pas seulement des stars les plus en vue.

Il est vrai qu’en ce sens il n’y a pas eu de grandes évolutions, mais suivre la ligne établie n’est pas mal et les contributions qui ont été apportées en valent la peine. Le gameplay s’est un peu compliqué mais il nous a convaincus, même s’il faudra du temps pour le maîtriser, la récompense est belle. Des petites touches à améliorer comme le comportement illogique des joueurs dans certaines situations, notamment dans le bas poste, ou le fléau des micropaiements hérités des applications mobiles qui ne semble pas avoir de solution immédiate, car c’est devenu une véritable mode .

NBA2K21 est disponible sur son site Web et dans le canal de vente au détail spécialisé. Sur Amazon réduit pour 55 euros.

Résumé de l’évaluation finale

La saga NBA2K a un nouveau et digne successeur qui, bien qu’il ne révolutionne dans aucun des aspects, en a évolué de manière sensée. Dommage pour l’obsession de récupérer de l’argent du joueur pour qu’il puisse évoluer de manière significative.