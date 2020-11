Le Samsung Galaxy S7 était l’un des mobiles vedettes de 2016, à la fois dans sa version “ Edge ” et dans le modèle à écran sans courbes. Et nous avons décidé de le revoir à nouveau pour savoir si vous conservez le type après tout le temps écoulé.

Cela fait plus de 4 ans et demi que le Samsung Galaxy S7 est sorti avec son frère, le Samsung Galaxy S7 Edge. Aucun d’eux n’a passé Android 8 Oreo, mais cela ne signifie pas qu’ils ne sont plus de bons téléphones pour un usage quotidien. Ils ont même récemment reçu une mise à jour de sécurité. Et nous avons à nouveau analysé le Galaxy S7 sans courbes pour voir comment le temps s’est écoulé pour ce best-seller.

Fiche technique Samsung Galaxy S7

Samsung Galaxy S7 Dimensions physiques 142,4 x 69,6 x 7,9 mm, 152 grammes Écran Super AMOLED 5,1 pouces Résolution 1440 x 2560 pixels (577 dpi) Processeur Exynos 8990 (64 bits et 14 nm) // GPU Mali -T880 RAM 4 Go (LPDDR4) Mémoire 32 Go (emplacement microSD jusqu’à 200 Go) Version du logiciel Android 6.0 avec TouchWiz (mis à jour vers Android 8) Connectivité LTE Cat 9, NFC, Bluetooth 4.2, Wi-Fi ac, Ant +, GPS Caméra arrière 12 MP (f / 1.7) avec stabilisation // Vidéo UHD Caméra frontale 5 MP (f / 1.7) Batterie 3000 mAh (non amovible)

Chargement sans fil (Qi / PMA)

Charge rapide 15 W Extras Capteur de fréquence cardiaque // Oxygène sanguin // Résistance IP68 Prix 795 euros

Quand les mobiles “ premium ” n’étaient pas gigantesques

Vous vous souvenez de l’époque où un écran de 5,1 pouces n’était pas vraiment petit? Maintenant, nous considérerions ce panneau presque comme celui d’un mobile de “ contenu ”, mais le voici: Le Samsung Galaxy S7 est un excellent téléphone pour regarder des films, jouer, surfer sur le Web et même en profiter avec le streaming. Oui, la façade est tout sauf contente.

Le Galaxy S7 a été le dernier Samsung ‘S’ à proposer des boutons de navigation physiques. Le bouton poussoir Home autrefois classique semble maintenant complètement obsolète, également les cadres supérieur et inférieur de l’avant. Même ainsi, le mobile parvient à proposer un lecteur d’empreintes digitales sur le bouton, il maintient également une résolution 2K pour l’écran Super AMOLED. Malgré quatre ans et demi d’utilisation, aucun «brûlé» n’est visible sur le panneau de notre téléphone.

Le Samsung Galaxy S7 se sent bien en main, il n’est pas grand, il est assez léger et, malgré le fait que la face arrière en verre ne facilite pas la prise en main, du fait de ses dimensions le mobile offre peu de risque de glisser de vos mains. Et il a un autre détail dans la zone arrière qui a aujourd’hui disparu de presque tous les smartphones: un seul appareil photo. Si vous incluez un bon capteur tout-terrain, pourquoi ajouter des caméras superflues juste pour le remplir?

Quand un bon appareil photo suffisait: le Samsung Galaxy S7 est la preuve que multiplier les capteurs n’a pas toujours de sens

Paiements via NFC et Samsung Pay (ou un autre service, tel que Google Pay), rapides sur les réseaux mobiles et WiFi, LED de notification, prise jack 3,5 mm, Résistance IP68 à la poussière et à l’eau, charge sans fil, lecteur de fréquence cardiaque et saturation en oxygène du sang, extension via carte micro SD … Il semble incroyable que l’on parle d’un smartphone de 2016, non?

Assez de puissance pour une utilisation moyenne

Le Samsung Galaxy S7 a commencé avec le processeur Exynos 8890 dans sa version européenne, le modèle qui joue dans cette analyse «rétro». Ce SoC a été l’un des meilleurs de son année 2016. Et il n’a pas mal vieilli selon notre utilisation quotidienne depuis permet l’exécution de la plupart des applications et jeux. Avoir une architecture 64 bits le maintient à jour.

Depuis quatre ans et demi, le Samsung Galaxy S7 n’obtient pas un si mauvais score dans les benchmarks

On ne peut pas dire que le Samsung Galaxy S7 soit rapide et fluide à tout moment car on aurait tort, mais il ne se comporte pas mal pour le temps qu’il a sur le marché. Les ralentissements dans l’échange d’applications sont remarqués, il y a aussi des sauts ou des «retards» à des moments spécifiques, en particulier lorsque le processeur effectue des tâches en arrière-plan. Une fois que l’application ou le jeu démarre, cela n’entraîne généralement aucun inconvénient: le mobile suffit et il y en a assez pour donner accès à la plupart des applications et jeux actuels. Vous pouvez même exécuter Genshin Impact, même si cela ne permet pas le plus haut niveau de graphiques.

Le son est toujours bon avec un casque, pas tellement sur votre haut-parleur externe. Offre une prise jack 3,5 mm, ne dispense pas de chargement sans fil, la charge est assez rapide (15 W) et la batterie … Bon, on ne peut rien dire de bien à ce sujet: c’était juste à l’époque et ça l’est toujours. Si le mobile est constamment utilisé quotidiennement n’échappe pas à une deuxième charge à midia, ici, il accuse le passage du temps.

Autre point où le Samsung Galaxy S7 est clairement pénalisé? Il n’y a aucun doute, dans le logiciel. Démarrer le système et rencontrer Samsung Experience est un revers, en particulier pour une personne habituée à One UI. Cape encore plus lourde, esthétique quelque peu dépassée et stagnante dans Android 8 OreoIl est dommage que Samsung n’ait pas proposé Android 9 Pie avec One UI. Le Galaxy S7 est parfaitement capable de le déplacer.

En termes d’appareil photo, le Samsung Galaxy S7 continue d’offrir une bonne expérience de prise de vue avec des résultats globaux plus que décents. Détails suffisants, une certaine saturation dans certaines couleurs, performances nocturnes acceptables, maintient le type d’enregistrement vidéo et offre même un bon mode «pro», la photographie était l’une des clés du téléphone. Et il le maintient. Avec ses lacunes logiques.

Le dernier du genre

Contrastes: gauche, Samsung Galaxy S7; à droite, Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Le Samsung Galaxy S7 maintient le type à ce jour malgré les restrictions logiques en termes de performances et sa batterie pauvre. En réalité, nous continuons à l’utiliser quotidiennement. Et il ne présente aucun problème au-delà de la batterie faible, il ne fait aucun doute qu’il a été l’un des plus grands de son temps.

Samsung a radicalement changé ses habitudes avec l’évolution du Galaxy S7. Le Samsung Galaxy S8 a grandi en taille, l’utilisation de la façade a été étendue et le bouton d’accueil physique a dit au revoir pour toujours. Le Samsung Galaxy S7 est resté là, comme l’un des derniers haut de gamme de taille contenue et de cadres généreux. Il ne s’est pas passé de presque rien, c’est l’une des raisons pour lesquelles il reste presque aussi valable qu’en 2016. En économisant les distances logiques, ce temps n’épargne pas la technologie.

Nous ne pouvons pas recommander de l’acheter avant une grande partie du milieu de gamme 2020. Pourtant, le Samsung Galaxy S7 est parfaitement apte à revenir à la vie.

Il est vrai qu’il souffre de ralentissements, que son logiciel est quelque peu dépassé et que la grande majorité des mobiles milieu de gamme actuels le surpassent largement. Même ainsi, le Samsung Galaxy S7 est la preuve que un bon Android est toujours valable des années plus tard même s’il n’est pas mis à jour.