Il y a quelques jours, le Groupe Euskaltel a rendu public un accord de gros avec Orange qui lui permettra de proposer la 5G en 2022 à travers toutes ses marques, comme la nouvelle société Virgin telco, qui a fait le saut sur tout le territoire espagnol, et comme les marques locales R, telecable ou la sienne Euskaltel.

Par rapport à l’arrivée de la 5G et au retard apparent qu’elle suppose devant les annonces de la 5G de Vodafone, Orange, Movistar et Yoigo, nous en avons discuté avec Jose Miguel García, PDG d’Euskaltel, pour approfondir le sujet.

Quelle est la raison de l’annonce de la 5G maintenant, alors que son arrivée est prévue pour 2022?

C’est vraiment une déclaration de quelque chose que nous avions déjà signé avec Orange lorsque nous avons signé l’accord mondial, à la fois fibre et mobile. La 5G est maintenant communiquée, car nous sommes plus proches de tout ce qui est la feuille de route 5G. Qu’est-ce que le dividende numérique, la panne de fréquence, puis viendra le réaménagement, la vente aux enchères du spectre, et à un moment donné aussi, ce qui doit se passer est la ratification de la norme 5G.

C’est tout le processus, et nous pensons qu’il se rapproche de plus en plus, indépendamment du fait que toutes ces choses doivent arriver. Et je pense qu’il est pertinent de communiquer au marché qu’Euskaltel est une entreprise importante et que nous avons un accord 5G qui garantit à nos clients tout mouvement technologique futur, y compris la 5G.

Et comme il y a beaucoup de discussions sur le marché, nous voulons assurer à nos clients que tout est parfaitement couvert, que nous avons des accords et que sans aucun doute nous allons être l’un des acteurs les plus importants de la technologie 5G, comme nous le sommes déjà. , dans la technologie 4G sur le marché espagnol.

Nous voulons assurer nos clients, et nos futurs clients, qu’ils ont une entreprise qui est en Espagne depuis 25 ans. En d’autres termes, il connaît la technologie, qui est l’une des plus anciennes d’Espagne, et qu’il a bien sûr garanti la technologie de la fibre, la technologie 5G, la technologie de la télévision et la technologie de l’intelligence artificielle pour les prochaines années.

La référence faite dans la déclaration à la possibilité d’avancer la date avant 2022 est frappante. De quoi dépend-elle?

Ce que nous disons, c’est que nous ne fixons pas de date avec Orange. C’est conforme aux dates marquées avant COVID dans ce qui est la feuille de route 5G, que, comme je l’ai dit, il y a des choses importantes comme le dividende numérique, qui est en cours maintenant ce qui fait partie du panne d’électricité par le ministère, puis la partie de réaménagement viendra, puis le problème des enchères viendra et comment il sera emballé, etc., ce qui est également quelque chose de très important et pertinent,

Sans aucun doute, tout cela, et tout ce qui se passe après la pandémie, implique certainement qu’il y aura des considérations intéressantes concernant le développement de la technologie et des télécommunications, et que le processus peut être accéléré. Mais nous avions déjà envisagé que dans le cas où cela serait accéléré pour une raison quelconque, nos accords sont basés sur combien le marché a besoin de solutions commerciales massives, lorsque les clients en ont besoin.

Que la 5G soit déjà disponible avec Orange, cela ne signifie-t-il pas qu’elle pourrait être bientôt disponible avec Euskaltel?

Orange n’a pas la 5G. À l’heure actuelle, personne n’a la 5G. Nous avons des usines sur nos territoires qui sont 5G selon tout le monde. Mais nous parlons de technologie basée sur le spectre 3,5 GHz, basée sur une technologie qui n’est pas encore ratifiée par le forum mondial des normes 5G, nous n’avons toujours pas les fréquences pour garantir la pénétration dans les bâtiments. Par conséquent, la 5G n’existe pas vraiment.

Je comprends donc que la déclaration faisait référence à la 5G SA complète.

Je sais qu’il y a beaucoup de bruit, mais je pense qu’il est important de bien conseiller les clients. Il y a beaucoup de gens qui disent des choses, mais franchement, je suis surpris par ce qu’ils disent. Selon cette règle de trois, nous avons également la 5G.

Maintenant, nous avons tous la même technologie. Appelez ça comme vous voulez. Il y a des gens qui disent des choses, qu’ils sauront ce qu’ils disent à leurs clients. Mais vous savez au final que vous avez besoin d’un terminal avec la norme 5G ratifiée, que vous avez besoin du spectre pour pouvoir atteindre la couverture nationale dont vous avez besoin. L’important est l’utilisateur, et le client ne peut pas être trompé. Vous l’avez appelé la 5G complète, mais le problème est que les gens ajoutent des suffixes aux choses. La 5G est la 5G.

Il y a des gens qui disent qu’il y a la 5G, mais nous avons tous les accords 5G en place pour vraiment donner la 5G.

La norme appelée 5G est toujours en attente de ratification. En dehors de cela, nous avons d’autres processus administratifs qui ont à voir avec le réaménagement, qui ont à voir avec le dividende numérique et qui ont à voir avec les enchères. Lorsque toutes ces étapes auront été franchies, ce sera lorsqu’un client en Espagne pourra réellement profiter de la 5G.

D’ailleurs, à propos du processus d’enchères, espérons que le ministère prendra note des besoins réels des clients espagnols post COVID, qu’il fera une vente aux enchères équitable qui permet la démocratisation de toutes les télécommunications, ce qui est absolument nécessaire, et donc Eh bien, j’espère que cela permet des modèles créatifs comme celui que nous avons en Espagne, le pays le plus créatif de toute l’Europe, avec des acteurs professionnels et que ce processus nous donne le pouvoir de faire des modèles de différentes échelles. Là, Euskaltel est un joueur comme il l’a été depuis 25 ans.

Ce que nous avons annoncé, c’est la 5G standard, ratifiée, la 5G qui sera implémentée dans les terminaux, c’est la 5G qui sera mise en œuvre après le réaménagement, après dividende et après enchères. Il y a beaucoup de gens qui veulent aller de l’avant, je ne sais pas s’il faut confondre les clients de quelque manière que ce soit sur le plan commercial, mais nous devons parler clairement. La 5G est la 5G.

Nous faisons le pilote 5G pour Euskadi, dirigé par Euskatel, c’est un consortium de 13 entreprises. C’est un pilote très orienté vers la première implémentation de la 5G au Pays Basque. Aujourd’hui, je suis en Galice pour parler, encore une fois, de véritables implémentations 5G. Nous avons de nombreux clients travaillant sur des pilotes 5G. Mais les clients sont intelligents. Ils savent parfaitement que ce qu’ils veulent, c’est la 5G.

Tous les clients attendent de savoir comment nous pouvons utiliser les modèles 5G à la fois dans la partie B2B, mais aussi dans B2C. C’est ce que nous faisons. Nous testons le premier et le seul pilote 5G au Pays Basque en collaboration avec le gouvernement basque et avec l’industrie basque. Nous faisons également des choses en Galice et dans les Asturies, nous faisons déjà des choses au lycée 5G, ce qui doit arriver. Mais des pilotes sérieux et du vrai. C’est ce qui intéresse l’utilisateur. Et c’est ce qui compte pour la fibre d’entreprise.

Nous sommes bien sûr impliqués dans le développement de la 5G avec Orange, nous nous réunissons chaque semaine. Il y a un développement important.

Ce sont ces initiatives qui vont vraiment générer, si possible, cette technologie utilisée par les utilisateurs. Il faut investir dans les réseaux, investir dans les systèmes, et investir dans le client. Ça c’est ce qui est important. C’est ce que nous devons préparer d’ici à la date que nous avons dite, je pense réaliste, et aussi avec l’encouragement que si cela va de l’avant, nous sommes également prêts.

Euskaltel souhaite-t-il participer aux enchères de spectre dans la bande 700 MHz?

Eh bien, voyons comment se déroule la vente aux enchères. Nous avons participé à des enchères précédentes. Bien sûr, nous allons l’analyser. L’avantage de l’Espagne est qu’elle est le pays le plus avancé et le plus mature en matière de télécommunications en Europe. Non seulement parce que nous sommes le premier pays de la fibre, et que nous avons également été le numéro un en termes de pénétration mobile, mais aussi parce que nous avons un marché très riche en accords de gros avec différents opérateurs. Cela nous donne un avantage et une richesse, que les opérateurs importants peuvent choisir un modèle.

En regardant les accords qu’Euskaltel a avec Orange, Telefónica ou Adamo, y a-t-il des accords inversés? Par exemple, Euskaltel déploie son propre réseau 5G au Pays basque.

Nous n’excluons rien. Ce sont des modèles très intéressants. Il existe des modèles de co-investissement très intéressants qui ont été utilisés non seulement sur mobile, mais aussi sur les lignes fixes. Et bien sûr, ce sont des modèles que nous allons étudier, nous les étudions constamment, car en effet, ce sont des modèles très utiles.

En fin de compte, l’important est le volume de tartre et de pénétration. Euskaltel, heureusement, bénéficie d’une pénétration de plus de 40% dans nos territoires sur mobile. Donc, en ce sens, nous sommes effectivement un acteur important dans certains territoires espagnols qui ont également une présence très importante dans les télécommunications, depuis plus de 25 ans avec une forte utilisation des télécommunications.