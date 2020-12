Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Cause juste C’est l’une de ces franchises, qui sans une grande histoire, ni les meilleurs graphismes, est très divertissante dans chacune de ses versions et garantit des centaines d’heures. Ses 4 livraisons PC et consoles se caractérisent par leur Action débridée, utilisez des crochets, des parachutes et des combinaisons ailées pour survoler la carte.

Maintenant, nous savons que nous pouvons tuer des ennemis, de toutes les manières amusantes que vous pouvez Just Cause, mais sur mobile, car il y aura un version du jeu pour iOS et Android. Cette annonce a eu lieu dans le Les Game Awards et ce sera un jeu gratuit qui arrivera en 2021.

Aura un campagne solo, coopération jusqu’à 4 joueurs et même un mode compétitif à 30 joueurs. Ils promettent également un excellent arsenal pour correspondre à la saga et aussi de nombreux gadgets. La différence la plus notable avec les jeux originaux est que la caméra sera une sorte de prise de vue aérienne, d’en haut et non la troisième personne classique.

