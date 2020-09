Le monde ne passe peut-être pas un bon moment, cependant, et malgré tout les gamers de la planète ont reçu d’excellentes nouvelles ces derniers mois. Les grandes sociétés de jeux vidéo ne se sont pas arrêtées pour rien, pas même la pandémie ne les a arrêtées, car elles annoncent beaucoup de consoles sur lesquelles nous voulons déjà mettre la main, de nouveaux titres et même des rééditions de jeux classiques, comme Scott Pilgrim vs. Le monde.

Le titre basé sur le roman graphique de Brian Lee O’Malley a été initialement publié en 2010 numériquement uniquement pour PlayStation 3 et Xbox 360, mais après avoir passé un bon moment au goût des gens, il a été supprimé du Xbox Store et du PlayStation Store en 2014. Depuis lors, de nombreux fans ont voulu combattre Scott, Ramona Flowers, Gideon Graves et bien d’autres personnages, et pendant des années, ils ont demandé le retour de ce petit bijou dans leur vie.

Scott Pilgrim c. The World: The Game reviendra et non sous forme de jetons

C’est pour ça que pour fêter les 10 ans du film Réalisé par Edgar Wright et avec Michael Cera et Mary Elizabeth Winstead, dans la conférence virtuelle qu’Ubisoft a organisée pour présenter ses prochains projets, a révélé que le Scott Pilgrim vs. Le monde aura une réédition spectaculairer, et pas seulement ça, mais nous pourrons tous en profiter dans quelques mois.

Oui, ils ne rêvent pas, c’est une réalité. Il s’avère que ce sera une vraie version de luxe, car nous aurons la chance de faire équipe avec jusqu’à trois amis ou en ligne, pour vaincre les ennemis, partager la santé et les pièces pour raviver les autres. De plus, il y aura quelques mini-jeux à continuer dans le jeu, comme des batailles de dodgeball, des duels de basse électrique et nous utiliserons même Sex Bob-omb au milieu de cette aventure.

Et bien sûr, comme dans le film, l’objectif principal est de se battre pour l’amour et avec l’aide de chacun des personnages, Scott est en mission pour vaincre la League of Evil Ex, et pour cela il aura l’aide de Ramona, Stephen Stills, le jeune Neil, Kim Pine et cette fois -comme ils ont dû jeter la maison par la fenêtre- on peut jouer avec Couteaux Chau et Puits Wallace, puisqu’ils ne sont venus que dans le DLC du jeu.

Maintenant oui, ce qui les intéresse, Scott Pilgrim c. Le monde: le jeu à venir sur PlayStation 4, Nintendo Switch, Google Stadia et PC à la fin de 2020. Mais en attendant que la date de sortie officielle soit révélée, Découvrez la bande-annonce spectaculaire avec laquelle ils nous ont donné cette nouvelle spectaculaire:

