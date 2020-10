Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 30/10/2020 13:33

Phil Spencer, patron de la Xbox, a récemment parlé avec GameReactor sur une grande variété de sujets dans le cadre d’un nouvel entretien, y compris certaines des forces et faiblesses de l’entreprise. Interrogé sur un certain genre qui, selon lui, ne figurait pas dans le catalogue de Xbox, Spencer a admis qu’il estimait que “il manquait plus de contenu pour les joueurs occasionnels”.

Dans les propres mots de Spencer:

«Si nous regardons ce que les gens jouent sur Xbox, ce à quoi les abonnés Game Pass jouent, je pense que nous manquons de plus de contenu pour les joueurs occasionnels qui peuvent attirer un public plus large. Un contenu adapté à tous n’est pas notre force. De toute évidence, nous avons Minecraft et d’autres franchises. Mais quand je pense à élargir le portefeuille créatif de nos équipes, je pense que c’est extrêmement important. “

Spencer a également profité de l’occasion pour souligner l’incroyable catalogue de lancement qui Microsoft sera prêt pour les débuts de Xbox Series X et Series S, soulignant qu’il est “extrêmement excité par tout le soutien dont ils bénéficient”.

