Passer une journée à New York avait quelque chose d’encore plus spécial si c’était le week-end du Black Friday. Avec les décorations de Noël dans les rues encore plus encombrées que d’habitude pour profiter des offres quelques semaines avant Noël. Malgré le fait que le week-end des offres s’est déplacé vers d’autres pays du monde – dont l’Espagne – c’est aux Etats-Unis que le Black Friday est né. Mais cette année a été différente, comme beaucoup d’autres choses en raison de la crise des coronavirus. Les rues et les magasins n’ont pas été aussi bondés, ce qui semble être un prélude à ce qui se passera dans le Shopping de Noël cette année.

En Espagne, les images des rues des principales villes du pays comme Preciados à Madrid ou Portal de l’Àngel à Barcelone, dans lesquelles même pas d’épingle, montrent que de nombreux Espagnols ne veulent pas renoncer à faire leurs achats de Noël physiquement. Ou peut-être que c’est juste du lèche-vitrine. Une macro-enquête réalisée par IBM a montré que 51% des consommateurs espagnols le feront cette année vos achats de Noël en ligne, contre 24% l’an dernier.

Aux Etats-Unis, le pire est à craindre depuis le Black Friday. Les ventes au cours de cette semaine ont baissé de 20% par rapport à l’année dernière, selon les rapports de Morgan Stanley. «Ce n’était pas un vendredi noir, c’était un vendredi sombre dans les magasins. (…) Les magasins étaient vraiment des villes fantômes », a déclaré David Bassuk, codirecteur de la pratique AlixPartners, au New York Times. Cependant, les ventes n’ont pas du tout baissé et la société a indiqué que les ventes en ligne atteignaient 25,5 millions de dollars, 23% de plus C’est l’année dernière.

Achats de Noël, inconfortables s’ils sont dans des magasins physiques

Les semaines précédant le mois de décembre ont traditionnellement été les plus fréquentées pour les consommateurs espagnols. Mais tout indique que l’évolution de la consommation va bien au-delà des achats de Noël. En Espagne, un 47% des consommateurs sont mal à l’aise avec les achats en face à face, selon une étude Shopify.

Cette sensation a atteint d’autres pays dans le monde et l’étude, menée sur 11 marchés différents, a mis en évidence qu’une 84% des consommateurs dans le monde ont préféré acheter en ligne. Au contraire, 65% ont préféré le faire dans les magasins physiques.

Le commerce électronique présente actuellement des avantages tels que d’éviter les foules dans les magasins et de minimiser les risque de contagion du coronavirus, surtout dans la foule pour les achats de Noël. Mais si le verrouillage qui a commencé en mars était un fouet pour les petites entreprises, le trading en ligne n’aide pas à améliorer votre situation. L’étude Shopify a révélé que, en théorie, la plupart des consommateurs veulent soutenir les petites entreprises. En Espagne et en Nouvelle-Zélande, 74% des consommateurs déclarent soutenir les petites entreprises locales pendant la pandémie. Les États-Unis et l’Australie suivent.

Cependant, la pratique est une autre histoire. Malgré de bonnes intentions, l’Espagne est le pays où il y a le plus de différence entre les personnes qui souhaitent acheter dans des entreprises indépendantes et ceux qui finissent vraiment par le faire. Une différence comprise entre 64% et 25%. Ce n’est pas le seul pays où cela se produit; L’Espagne est suivie de la France et de l’Italie.

Mojizon, l’Amazonie espagnole qui sauve les achats de Noël

Mojizon

Les petits commerçants tentent de survivre malgré le fait que dans de nombreux cas, ils doivent affronter un géant comme Amazon au-delà des achats de Noël. Dans un combat David contre Goliath, toute l’aide est nécessaire. Dans ce contexte, le gouvernement de Minas de Riotinto, une ville de Huelva, a lancé son propre projet de tenir tête au géant du e-commerce. Il s’appelle Mojizon et c’est une plate-forme pour acheter en ligne dans les magasins locaux.

Lorsque des restrictions ont été imposées qui ont obligé les entreprises à fermer à 6 heures de l’après-midi, la conseillère à la culture, au tourisme, au patrimoine et à l’éducation, Azahara González, a proposé – au début par plaisanterie – de créer une sorte d’Amazonie. Malgré ne pas avoir la logistique pour monter quelque chose comme ça, maintenant ils sont plus que 90% des commerces de la ville ceux qui ont rejoint ce qui peut être le salut face aux achats de Noël.

«Depuis le lancement de la plateforme, la situation s’est améliorée pour certaines entreprises. A tel point que je connais des magasins de quartier dont beaucoup de gens ignoraient l’existence ou qu’ils continuaient leur activité. (..) Nous avons donné de la visibilité aux petits magasins », a expliqué González à Hipertextual.

Jusqu’à la mi-décembre, plus de 100 habitants de Minas de Riotinto ont utilisé Mojizon pour leurs achats. L’initiative a été si bien accueillie qu’Azahara González a affirmé avoir reçu des appels de conseils municipaux et d’hommes d’affaires d’Andalousie et d’autres communautés pour voir comment pourraient-ils mettre en œuvre le projet. “Ma seule récompense sera que le projet porte ses fruits et que les gens vont réellement faire leurs courses dans les magasins locaux.”

Le pari numérique qui doit arriver (au-delà de Noël)

Les grands magasins ont subi une crise très différente de celle des petits magasins, mais ils ont également dû agir. Les entreprises proposant des services en ligne plus développés, comme Zara, ils ont pu rester à flot. D’autres, comme H&M, avec un service moins fonctionnel, ont davantage souffert des conséquences de la crise des coronavirus.

Les entreprises avaient l’habitude d’embaucher des employés temporaires pendant la période de Noël

Face aux achats de Noël, certaines entreprises ont dû prendre l’initiative de faire face à l’augmentation de la demande en ligne. Dans le cas d’El Corte Inglés, l’entreprise a lancé une nouvelle application pour faciliter les achats numériques des clients, ainsi qu’un service d’abonnement. En plus de pouvoir choisir entre 300 000 produits de supermarché à renvoyer chez eux le même jour, ils pourront également accéder à d’autres domaines tels que la mode, l’électronique et la maison.

De plus, l’application inclut d’autres fonctionnalités telles que pouvoir prendre rendez-vous chez le maraîcher ou poissonnier pour les clients qui viennent dans les entrepôts. De cette manière, le temps passé au supermarché est optimisé.

Jusqu’à présent, les grandes entreprises comme El Corte Inglés embauché des employés temporaires pendant les semaines de magasinage des Fêtes. Dans de nombreux cas, également pour les soldes de janvier. Explica.co a demandé à l’entreprise si ces recrutements se poursuivraient malgré le boom du commerce électronique mais n’a reçu aucune réponse.

Amazon n’a pas besoin des achats de Noël

Cependant, Amazon a commencé à élargir ses effectifs en mars, bien avant que les achats de Noël ne soient imminents. Le géant du commerce électronique a été l’un des grands bénéficiaires de la pandémie. Quelques semaines après le début de l’état d’alarme, l’entreprise a embauché plus de 1 000 travailleurs pour soutenir les entrepôts.

José Luis Arias, conseiller de Comisiones Obreras et représentant légal des travailleurs d’Amazon à Barcelone, a expliqué à Hipertextual qu’Amazon embauche des employés temporaires chaque année depuis octobre, le Black Friday et pendant la campagne de Noël. Cette année, non seulement la stratégie a été répétée, mais elle a été anticipée en raison de la crise des coronavirus. Cependant, il n’y a actuellement pas de nombre exact de travailleurs qui ont rejoint les rangs d’Amazon au cours des derniers mois parce qu’ils sont emplois très fluctuants. Désormais, le géant de la technologie propose de miser sur les salariés permanents en discontinu et de pouvoir compter sur eux aux heures de pointe au lieu de retirer des agences de travail temporaire comme Adecco.

Amazon a été renforcé mais tout a un prix. L’augmentation de la demande a également provoqué une augmentation du rythme de travail. La pandémie a encore plus resserré les cordes sur les employés, mais Arias a indiqué que ce combat avait commencé avant la pandémie et que, en plus, il se battait dans le monde entier. Cette bataille s’ajoute à celle qui a eu lieu pendant le confinement en raison du mauvais protocole de sécurité dans les entrepôts Amazon. Les travailleurs, par l’intermédiaire des syndicats, ont réussi à faire effectuer une inspection du travail. Plus tard, l’entreprise a convenu de mesures de sécurité.

Si nous pouvions choisir

De nombreux Espagnols faisaient déjà leurs achats de Noël en ligne bien avant que la pandémie ne frappe. Mais maintenant les choses ont changé pour ceux qui préféraient donner une promenade dans le centre-ville à la recherche du cadeau parfait pour votre famille ou vos amis. Les limitations d’horaires et la fermeture de nombreux magasins ont des départs limités. En plus des restrictions de mobilité et des contrôles de capacité. Cependant, ces restrictions dans les différentes communautés autonomes sont nécessaires pour lutter contre le coronavirus.

Si nous pouvions choisir, certains préféreraient pouvoir acheter de la même manière que l’an dernier, physiquement et en entrant dans différents magasins sans risque de contagion. Mais, pour beaucoup, la situation actuelle n’est pas un problème en ce qui concerne les achats de Noël et ils n’ont pas besoin de se rendre dans un magasin s’ils peuvent choisir des cadeaux en ligne. Pour cette raison, peut-être, la seule chose que la pandémie a fait est accélérer une forme de consommation qui avait déjà été adoptée auparavant par une partie considérable de la société espagnole.

L’article Nous avons sauvé de justesse Noël, mais nous n’avons pas pu faire de même avec les achats de Noël a été publié dans Explica.co.