Sans aucun doute, les fans de jeux vidéo doivent sauter d’excitation en ce moment, car malgré la pandémie et les retards que le coronavirus a apportés à l’industrie, les consoles les plus attendues depuis des années nous arriveront en 2020. Parmi eux, bien sûr, nous avons la nouvelle génération de Xbox, qu’après avoir longtemps essayé de se réinventer, ils ont finalement réussi et cette année ils le prouveront.

Depuis quelques mois, Microsoft a annoncé que la Xbox Series X attendue serait publiée, la console haut de gamme avec laquelle ils cherchent à séduire tous les joueurs avec ses graphismes époustouflants et ses fonctionnalités que nous n’avions certainement pas vues de vous depuis des années. C’est en juin 2020 qu’ils ont révélé à quoi ressemblerait cette merveille et bien qu’ils n’aient pas donné beaucoup de détails, la vérité est que cela a l’air spectaculaire.

La Xbox Series X ne sera pas la seule sortie de Microsoft en 2020

À la mi-juillet et grâce à un événement en ligne, lLa société nous a révélé quels sont les titres qui viendront sur cette puissante Xbox Series X Et c’est juste à ce moment que le battage médiatique pour cette console a augmenté comme de la mousse avec des jeux vidéo comme Halo Infinite, Fable, Forza Motorsport et plus (vous pouvez vérifier les détails ICI). Mais à la surprise de beaucoup, ce n’était pas le seul as qu’ils avaient dans leur manche pour nous gagner complètement.

Le 8 septembre, la société a annoncé qu’en plus de la série X, ils lanceront une version appelée Series S. En bref, etsa nouvelle console sera une version un peu moins chère et complètement numérique par rapport au premier qu’ils nous ont montré, mais sa principale caractéristique est que ce sera la plus petite Xbox que nous ayons jamais vue, étant une véritable innovation pour l’entreprise.

Combien coûteront-ils et quand ces beautés arriveront-elles?

Après s’être enthousiasmés par ces quelques annonces, la vérité est qu’ils nous ont seulement laissés habillés et excités en attendant d’avoir plus d’informations, mais maintenant ils ont publié ce qui importait à tous les joueurs. Dans vos réseaux sociaux, Xbox Mexique a confirmé à travers ses réseaux sociaux les prix et la date de lancement des Series X et Series S dans notre pays.

Pour calmer les envies on vous dit que les deux consoles arriveront le 10 novembre aux différents magasins à travers la république, ils auront donc un bon moment pour le gratter n’importe où pour l’avoir avant tout le monde. Les prix peuvent être ce que chacun a avec Jésus dans sa bouche, Et c’est qu’au fur et à mesure que Microsoft avance, l’un sera la version économique de l’autre.

La Xbox Series S coûtera 8 mille 499 pesos mexicains, tandis que la Xbox Series X aura un prix de départ de 13 999 pesos. Pour le moment, ils n’ont pas révélé Quand débutera la prévente de cette console dans notre pays –Ce qui dans le cas des États-Unis commencera le 22 septembre–, bien que les deux arriveront juste aux dates d’El Buen Fin, ils pourront donc l’acheter avec un rabais réel et en profiter presque à sa sortie au Mexique.